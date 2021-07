Jettingen-Scheppach

Unbekannte überschwemmen in Jettingen-Scheppach öffentliche Toilette

Die öffentliche Toilette am Outlet-Center in Jettingen-Scheppach war am Sonntag fünf Zentimeter hoch mit Wasser voll. Die Täter werden mit Videoaufnahmen gesucht.

Unbekannte haben am Sonntag in der Zeit zwischen 18 und 23.30 Uhr ein Waschbecken der öffentlichen Toilette am Outlet-Center in Jettingen-Scheppach verstopft. Beim Eintreffen der Polizeistreife stand das Wasser bereits fünf Zentimeter hoch im Raum. Dadurch quollen drei Holztüren auf. Bei diesen beträgt der Schaden circa 500 Euro. Ob in den angrenzenden Geschäften ein Schaden entstand, muss durch die Beamten der Polizeiinspektion Burgau noch geklärt werden. Ebenso müssen noch Videoaufnahmen nach dem möglichen Täter ausgewertet werden. (AZ)

