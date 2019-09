vor 20 Min.

Jettingen-Scheppach muss bei der Energieoptimierung am Ball bleiben

Der Vertrag mit dem Energiezentrum Allgäu ist ausgelaufen. Wie es jetzt weitergeht

Von Heike Schreiber

Der Energiemanagementvertrag der Gemeinde Jettingen-Scheppach mit dem Energiezentrum Allgäu (Eza) läuft jetzt aus. Nach fast drei Jahren ist Schluss, in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses präsentierte Eza-Fachmann Rainer Moll seinen Abschlussbericht für das Jahr 2018. Er stehe gerne weiter mit Rat und Tat zur Seite, doch die Kommune müsse unbedingt am Ball bleiben. „Wenn man aufhört mit der Energieoptimierung, macht man sich die erzielten Erfolge schnell kaputt. Dann war alles umsonst“, gab Moll den Räten mit auf den Weg.

2016 hat die Gemeinde den Kontrakt mit Eza geschlossen, mit 70 Prozent wurde er vom Freistaat bezuschusst. Der Kontrakt kostete die Kommune jährlich 9800 Euro, Ziel war es, sieben öffentliche Gebäude wie Schulen, Rathaus, Kindergärten, Bauhof und auch die Kläranlage auf Einsparungspotenziale zu untersuchen. Mit Auslaufen des Vertrags muss die Gemeinde sozusagen auf eigenen Füßen stehen. Es ist aber angedacht, dass der ehemalige Leiter des Bauhofs das Energiemanagement der Gemeinde übernimmt und ein Mitarbeiter des Bauhofs, der gelernter Heizungsbauer ist, ihm in der Praxis zur Hand geht. In den Augen von Spezialist Rainer Moll wäre dies eine „Top-Besetzung“ und das Projekt könne nahezu lückenlos fortgeführt werden.

Unzählige Gebäudebegehungen gemacht

Er selbst hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren unzählige Gebäudebegehungen hinter sich gebracht – die letzte fand heuer im Mai statt –, eine monatliche Verbrauchserfassung erstellt und der Gemeinde Vorschläge für Energie-Effizienz-Maßnahmen unterbreitet. Allein mit ein paar Nachrüstungen und Modernisierungen sei es gelungen, die Energiebilanz an den sieben öffentlichen Gebäuden zu senken. Im Vergleich zum Jahr 2017, in dem 36000 Euro eingespart wurden, waren es 2018 nur noch 27000. Der Wärmeverbrauch fiel Moll zufolge um 13 Prozent, der Wasserverbrauch ging um sechs Prozent runter, der Stromverbrauch hingegen stieg um drei Prozent an. Dies war laut Eza-Fachmann zwei Baumaßnahmen geschuldet, neben der Vergrößerung des Kindergartens hat vor allem der Rathaus-Umbau „reingehauen“.

Insgesamt sei er jedoch zufrieden mit der Entwicklung der beobachteten Gebäude in Jettingen-Scheppach, Einsparungen zwischen fünf und 15 Prozent seien die Regel. Die größten Erfolge habe die Mittelschule erzielt, hier habe man dank der Optimierung des Blockheizkraftwerks und der Anpassung der Regelungseinstellungen über 30 Prozent Wärme eingespart. Ebenfalls gut abgeschnitten hat die Grundschule Scheppach, wo zwei neue Heizkessel eingebaut wurden. Kosten lassen sich künftig auch mit dem Blockheizkraftwerk an der Kläranlage sparen, das jetzt erst in Betrieb ging. „Das sollte richtig gut werden“, glaubt Moll.

Alle Objekte müssen regelmäßig saniert werden

Wo er noch Potenzial sieht? Eigentlich seien es nur noch Kleinigkeiten. Bei der Anlagentechnik sei so weit alles ausgeschöpft, sie zu erhalten, bedeutet in seinen Augen viel Arbeit. Außerdem müssten in den kommenden Jahren regelmäßig alle Objekte saniert werden. Dafür könne das Geld hergenommen werden, das die Gemeinde dank optimierter Technik einspare. „Mit den 20000 bis 30000 Euro, die die Gemeinde im Vergleich zum Ausgangspunkt Jahr für Jahr spart, kann viel investiert werden“, findet Moll. Nur ein Fehler müsse vermieden werden: Wenn sich die Kommune auf ihren Erfolgen ausruhe, und nichts mehr mache, sei sie in geschätzten drei bis fünf Jahren wieder bei den schlechten Ausgangswerten. „Dann hat man viel Geld in die Hand genommen für nichts.“ Doch wie Moll gegenüber unserer Zeitung sagte, ist er überzeugt, dass die Gemeinde „auf dem richtigen Weg“ ist.

