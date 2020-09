vor 49 Min.

Jettingens Ex-Bürgermeister Reichhart bezwingt den Mont Blanc

Plus Hans Reichhart war bis April noch Rathauschef in Jettingen-Scheppach. Jetzt hat er im vierten Anlauf den Mont Blanc bezwungen -trotz Corona-Krise und Unfall im Garten.

Von Heike Schreiber

Hans Reichhart hat sich einen lange gehegten Traum erfüllt: Im vierten Anlauf hat der passionierte Bergsteiger, der bis Ende April noch als Bürgermeister in der Gemeinde Jettingen-Scheppach eingespannt war, den Mont Blanc bezwungen. Dreimal war er zuvor kurz unterhalb des Gipfels gescheitert – zuletzt im Juni. Dass der 68-Jährige nur wenige Wochen später eine neue Chance bekommen und den höchsten Berg der Alpen trotz eines Unfalls und schlechten Wetters im Vorfeld erklimmen würde, damit hatte selbst er nicht gerechnet: „Ich bin unglaublich dankbar, dass ich das in meinem Alter erleben durfte. Es hat einfach alles gepasst, keine Wolke, kein Wind, nicht kalt, es gibt nur wenige solcher idealer Tage.“

Bis April war Hans Reichhart Bürgermeister von Jettingen-Scheppach, jetzt wagte er den vierten Anlauf, um den Mont Blanc zu besteigen. Bild: Reichhart

Der Stapel an Büchern vom Mont Blanc wächst seit Jahren im Regal von Hans Reichhart. Und mit ihm die Sehnsucht, endlich einmal auf dem Gipfel zu stehen. So viele Berge hat er schon bezwungen, den Kilimandscharo in Afrika gleich dreimal, den Ararat in der Türkei und mit dem Chachani in Peru sogar einen Sechstausender. Doch der Mont Blanc blieb ihm verwehrt.

Hans Reichhart startete seinen ersten Versuch auf den Mont Blanc 2011

2011 startete Reichhart einen ersten Anlauf mit seinem Sohn, wegen schlechten Wetters mussten sie umkehren. „Wir sind bis zu den Knien im Schnee gesteckt.“ Die Enttäuschung sei groß gewesen. 2012 versuchte es der Jettinger erneut, hatte aber wieder kein Glück – und verschob seine Gipfelträume auf die Zeiten als Rentner. Bergführer Andreas, der ihn die ersten Male begleitet hatte, und die Plätze für die Hüttenübernachtungen buchte er schon im vergangenen Jahr.

Der Mont Blanc, höchster Berg der Alpen 1 / 5 Zurück Vorwärts Lage Der Mont Blanc an der Grenze zwischen Frankreich und Italien ist mit einer Höhe von 4810 Metern der höchste Berg der Alpen und der Europäischen Union. Ob dieser oder der Elbrus im russischen Kaukasus der höchste Berg Europas ist, hängt von der Definition der innereurasischen Grenze ab.

Erstbesteigung Am 8. August 1786 wurde der Gipfel erstmals bestiegen.

Dauer der Besteigung Die Besteigung dauert zwischen einem Tag und fünf Tagen, je nach Erfahrung und Akklimatisierung (üblicherweise werden mindestens drei Tage eingeplant).

Routen Mehr als vier Routen führen hinauf zum Gipfel. Die Hauptsaison für eine Besteigung ist zwischen Mai und September.

Unfallstatistik Schätzungsweise 6000 bis 8000 Menschen haben am Mont Blanc schon ihr Leben gelassen. Jedes Jahr zieht es Zehntausende in das Mont-Blanc-Gebiet. Aufgrund der hohen Zahl wird, anders als bei den Achttausendern im Himalaja, keine offizielle Unfallstatistik geführt.

Alles war vorbereitet: Reichhart arbeitete an seiner mentalen und physischen Stärke, marschierte täglich fünf Kilometer, steuerte stramm auf seine Rente zu – und Corona brach aus. Die Grenzen wurden dicht gemacht und Reichhart fürchtete um seinen Traum. Ende April verabschiedete er sich als Chef der Gemeinde, trainierte weiter eisern. „Wenn ich ein Ziel habe, will ich so schnell nicht aufgeben“, sagt er über sich selbst. Kaum machten im Juni die Grenzen wieder auf, startete Reichhart durch. Um sich an die Höhe zu gewöhnen, machte er mehrere Touren im Aosta-Tal – „es waren traumhafte Tage“ –, bevor er auf die französische Seite wechselte.

Mit Bergführer Andreas stand Hans Reichhart am 4. September auf dem Gipfel des Mont Blanc. Bild: Reichhart

Trotz Corona seien die Hütten gut besucht gewesen, aber man habe die erforderlichen Abstände einhalten können. Nachts um ein Uhr sollte für Reichhart und seinen Bergführer sowie zwei weitere Seilschaften der Gipfelsturm beginnen. Wegen schlechten Wetters marschierte nur ein Trio los, zwei Stunden später kehrte es durchnässt und desillusioniert zurück. Reichhart und sein Bergführer entschieden sich für den Abbruch. Doch Letzterer riet ihm, sich für September bereit zu halten, vielleicht ergebe sich kurzfristig eine neue Chance. Reichhart kehrte zwar ohne Erfolgserlebnis, aber hoffnungsvoll nach Hause zurück.

Vier Wochen vor der Besteigung des Mont Blanc hat Hans Reichhart einen Unfall

Seine Ausrüstung ließ er gepackt im Keller stehen. Kaum daheim, stieg er auf den Kirschbaum, um die überreifen Früchte zu ernten. Da passierte das Malheur: Ein Ast brach ab, die Leiter kippte und Hans Reichhart stürzte von der 18. Sprosse. Sein Glück sei gewesen, dass er nicht direkt auf den Betonboden aufschlug, sondern sich in einer Sprosse verfangen habe. Die Folge war ein Innen- und Kreuzbandanriss im rechten Knie. Reichhart bekam Spritzen und eine Schiene verpasst und fühlte sich schnell wieder so fit, dass er sich Anfang September, kaum nach dem Anruf seines Bergführers, wieder auf den Weg nach Frankreich machte. „Wenn ich nicht von mir überzeugt gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. So ein Risiko würde ich nicht eingehen“, betont Reichhart.

Der Weg auf den Mont Blanc ist anspruchsvoll und lange. Es muss an einigen Stellen im Fels geklettert werden. Bild: Reichhart

Und diesmal hatte der Wettergott eine Einsicht. Weil die Voraussetzungen so gut waren, ließen der Ex-Bürgermeister, sein Bergführer und ein Schweizer Arzt, der Teil der Seilschaft war, eine Hüttenübernachtung aus, pausierten nur kurz und marschierten direkt auf den Gipfel. Am 4. September um 14.30 Uhr hatte Reichhart sein Ziel erreicht. „Es war kein Mensch oben, schönere Bedingungen hätten wir nicht haben können.“ Es sei anstrengend und anspruchsvoll gewesen, über Fels, Eis und Schnee zu gehen. Alles tat weh, aber er sei „nur glücklich“.

Nach Rückkehr vom Mont Blanc Corona-Test absolviert

Zwei Tage später war er wieder in Jettingen und absolvierte sofort einen Corona-Test – er war negativ. Eigentlich hatte er seiner Frau versprochen, die Bergstiefel an den Nagel zu hängen. Symbolisch wanderten die 35 Jahre alten Schuhe in eine Kiste. Aber aufhören mit dem Bergsteigen? Reichhart hat einen neuen Traum, der Alpamayo in Peru gilt als einer der schönsten Berge... Nächste Woche begibt er sich erst mal mit Frau Gabi auf den Jakobsweg. Das entspannt.

