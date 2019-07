vor 1 Min.

Johann-Breher-Kindergarten wird ausgebaut

Der Gemeinderat Jettingen-Scheppach beschließt eine Gruppenerweiterung für Krippenkinder. Warum ein Rat gegen das Vorhaben ist.

Von Heike Schreiber

Noch gibt es keine Wartelisten für Kinder, die in Jettingen-Scheppach den Kindergarten oder die Krippe besuchen wollen. Trotzdem will die Gemeinde für die Zukunft gerüstet sein und rechtzeitig Vorsorge für den Nachwuchs treffen. Deshalb beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, den Johann-Breher-Kindergarten auszubauen und Platz für neue Krippenkinder zu schaffen. Die Zeit drängte auch insofern, da nur noch bis Ende des nächste Monats Förderanträge gestellt werden können. Lediglich Zweiter Bürgermeister Hermann Högel stimmte gegen das Vorhaben. Ihm gefiel der vorgesehene „massive Eingriff“ in die Einrichtung nicht und dass sie künftig mit 130 Kindern zu groß und überladen sein könnte.

Bürgermeister Hans Reichhart brach gleich zu Beginn des Tagesordnungspunkts eine Lanze für eine weitere Kinderkrippe. Er werde dafür kämpfen, es sei Aufgabe der Gemeinde und sein Anspruch als Bürgermeister, für die Bürger und den Nachwuchs zu sorgen. Nachdem in der vergangenen Sitzung der Eindruck entstanden sei, es sei zu wenig über das Thema gesprochen worden, die Räte seien nicht informiert gewesen. Dem wolle er vehement widersprechen. Zunächst habe der Rat im vergangenen November diskutiert, dass die Gemeinde Krippenplätze brauche, erst Recht, wenn 2020 Familien einen 100-Euro-Zuschuss bekommen und die Nachfrage steigt. Dann sei im Januar ein Beschluss gefasst worden, 15 Krippen- und 25 Kindergarten-Plätze anzuerkennen.

Nicht erst aktiv werden, wenn sich die Situation verschärft

Um den Förderantrag stellen zu können, müsse die Gemeinde Geld in die Hand nehmen, aber das könne und solle sie sich leisten. Er als Bürgermeister wolle Vorsorge tragen, dass die Kinder nicht irgendwann in Containern untergebracht werden müssen. Anne Birzle (Jungbürger) schloss sich dem Bürgermeister an, dass es „wahnsinnig wichtig“ sei, den Schritt jetzt zu gehen und nicht erst aktiv zu werden, wenn die Situation sich verschärft habe. Entsprechende Förderanträge müssen schnellstmöglich gestellt werden, Reichhart rechnet mit Zuschüssen zwischen 50 und 60 Prozent.

Die Gesamtkosten für das Projekt schätzt er auf etwa eine Million Euro. Vorgesehen ist laut Reichhart ein Anbau für zwei Krippengruppen mit Speiseraum, behindertengerechtem WC und Wickelraum. Der Raum, in dem bisher eine Krippengruppe untergebracht ist, soll als Flexigruppe genutzt werden. In seinen Augen wäre der Anbau kein großer Eingriff in das Gesamtgebäude, der Lärmschutzwall müsste lediglich etwas zurückgenommen werden.

Hermann Högel: Gemeinde darf nicht in Hektik verfallen

Zweiter Bürgermeister Hermann Högel (CSU) sprach sich zwar nicht grundsätzlich gegen einen Kinderkrippenerweiterung aus. „Es wäre schlecht, wenn wir in der Entwicklung hinterherhinken.“ Aber die Gemeinde dürfe auch nicht Hektik verfallen und etwas überstürzen. Er frage sich, ob es pädagogisch sinnvoll sei, die Kindergartenzahlen „so gewaltig“ von 100 auf 130 zu erhöhen. Ob es nicht ausreiche, nur einen Krippenraum anzubauen und es bei 30 Krippen- und 75 Kindergartenkindern zu belassen. „Da wäre die Situation verträglicher.“

Dem trat wiederum Bürgermeister Reichhart entgegen, „uns jetzt einzuengen, finde ich nicht richtig“. Christoph Böhm (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass die Nachfrage für Kindergartenplätze massiv steigen könnte, wenn das Untiedt-Arreal irgendwann bebaut wird und junge Familien sich ansiedeln. „Reicht der Anbau jetzt aus oder müssen wir dann wieder von vorn anfangen?“, wollte er wissen. Reichhart betonte, dass man diese Entwicklung nur schwer abschätzen und abwarten könne, zumal der Investor derzeit sehr zurückhaltend agiere.

Geht es nach Hans Reichhardt (Freie Wähler), sollte die Gemeinde das Schwesternheim nicht aus den Augen lassen. Auch wenn es jetzt nicht zum Verkauf stünde und als Kindergarten genutzt werden könne, lasse sich vielleicht in ein paar Jahren etwas daraus machen. „Wir sind am Objekt dran, wir haben großes Interesse“, bestätigte der Bürgermeister. Wenn der Preis stimme, greife man sicherlich zu.

