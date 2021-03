13:22 Uhr

Josef Warmeling verlässt Burtenbacher Trailerhersteller Kögel

Er war unter anderem Geschäftsführer für die Bereiche Vertrieb Nord- und Westeuropa und weitere Aufgaben.

Josef Warmeling, Geschäftsführer Vertrieb Nord- und Westeuropa, Gebrauchtfahrzeuge, Finance-Fullservice-Telematik, Marketing und Kommunikation, scheidet beim Burtenbacher Lastwagen-Trailerhersteller Kögel zum 31. März aus – „in bestem Einvernehmen“, wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Ulrich Humbaur, Inhaber von Kögel, wünscht ihm darin alles Gute. Warmeling wiederum dankt allen für das große Vertrauen, nach drei spannenden Jahren sei es an der Zeit, neue Wege zu gehen.

Er habe „seine herausragende Expertise in der Trailerbranche“ zum Wohle von Kögel eingesetzt und dazu beigetragen, dass das Unternehmen für die Zukunft sicher aufgestellt sei. Zunächst übernehmen die beiden Geschäftsführer Thomas Heckel, verantwortlich für Einkauf, Finanzen und Controlling, und Thomas Eschey, verantwortlich für Technik und Produktion, die Aufgaben von Warmeling. Dabei arbeiten sie mit den Vertriebsverantwortlichen der Regionen zusammen. Massimo Dodoni ist als Geschäftsführer verantwortlich für den Bereich After Market sowie für den Vertrieb in Regionen außerhalb der EU. (zg)

