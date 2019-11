vor 4 Min.

Jugendgruppe des Neuen Theaters glänzt in "Die Physiker"

Friedrich Dürrenmatt hat „Die Physiker“ 1961 geschrieben. Die Jugendgruppe des Neuen Theaters Burgau zeigt auf herausragende Weise, dass sein Werk zeitlos ist.

Von Sandra Kraus

Herausragend verlaufen ist die Premiere von Dürrenmatts „Die Physiker“ im Neuen Theater Burgau. Die Jugendgruppe 2019 hatte sich diesen Klassiker der Moderne vorgenommen. Schon zur Pause war das Publikum von den Nachwuchsspielern unter der Regie von Vera Hupfauer restlos überzeugt. Nicht nur Olaf Ude zollte ihnen größten Respekt: „Die spielen so gut, das ist Wahnsinn.“ Stehender Schlussapplaus war hochverdient.

Eine klinische reine Umgebung mit weißem Sofa und drei weißen Boxen, in denen die drei Physiker untergebracht sind und via Schattenspiel und Pantomime faszinierende Einblick möglich sind, ist die Bühne, auf der diese Theatergroteske mit all ihren Irrwitzigkeiten ausgebreitet wird. Das Publikum erlebt hautnah mit, wie sich die jungen Schauspieler in ihren Rollen den ethischen Fragen der Physik stellen und Dialog für Dialog sich die Grenze zwischen Gesunden und Verrückten verschiebt. Kann Wissen zurückgehalten werden durch die Flucht in den Irrsinn?

Der Polizei sind die Hände gebunden

Das ist nämlich der Plan von Möbius, der von Nadine Vidakov eindrucksvoll gespielt wird. Für Klinikärztin Fräulein Mathilde von Zahnd (Felicia Meister) könnte die Radioaktivität ein Grund sein, warum gerade drei Physiker in ihrer Anstalt untergebracht sind. Seite an Seite von Möbius wohnen Physiker, die sich für Sir Isaac Newton (Jonas Lang) und Albert Einstein (Timo Offner) halten. Ihr Wahnsinn schützt die Physiker auch vor der Polizei.

Inspektor Voss (Sophie Reisinger) sowie seinen Polizeibeamten Guhl (Lucas Wessely) und Blocher (Till Schmieder) sind bei der Mordserie an Krankenschwestern der Klinik die Hände gebunden. „Die Gerechtigkeit macht zum ersten Mal Ferien. Ein immenses Gefühl“, bekennt Voss. Krankenschwester Monika (Jane Lang) gibt dem Ermittler deutlich und stimmgewaltig zu verstehen, dass Einstein nie und nimmer Täter, sondern Opfer sei.

Ungeheuerliches passiert in der weißen Box

Doch kann ihre Liebe zu Möbius sie retten und Freiheit für beide bringen? Möbius hat nicht nur seine Weltformel zu schützen, sondern auch die endgültige Trennung von seiner Familie zu verkraften. Seine geschiedene Frau Lina (Jane Lang) kommt mit den Buben Adolf-Friedrich (Jonas Lang), Wilfried-Kaspar (Timo Offner) und Jörg-Lukas (Lucas Wessely) und dem neuen Ehemann Missionar Oskar Rose (Till Schmieder) in die Klinik. Möbius und sein König Salomo, der ihm erscheint, bereiten ihnen einen denkwürdigen Abschied, der viele Lacher und Szenenapplaus bringt.

Ungeheuerliches passiert in Möbius´ weißer Box, das Publikum schaut atemlos zu. Klinikleitung und Polizei sind zum Handeln gezwungen, die Sicherheitsmaßnahmen werden verschärft. Die kraftstrotzenden Pfleger Uwe Sievers (Till Schmieder), Mc Arthur (Lucas Wessely) und Murillo (Jane Lang) werden eingestellt und schwere Eisengitter montiert. Die drei Physiker stellen sich mutig ihrer Wahrheit, schmieden Pläne bei Leberknödelsuppen-Quetschie und Cordon-Bleu-Tabletten und haben letztlich doch dem Wahnsinn in Form von Dr. Fräulein von Zahnd nichts entgegenzusetzen.

Unvergessliche Bühnen- und Szenenbilder im Neuen Theater Burgau

Friedrich Dürrenmatt hat „Die Physiker“ 1961 geschrieben, seine Erkenntnis, dass einmal Gedachtes oder Entdecktes nie mehr rückgängig gemacht werden kann, dass Wissenschaft immer auch in die falschen Hände geraten kann, ist aktuell. Vera Hupfauer, die für die Jugendgruppe verantwortlich ist und seit einem Jahr mit dem Nachwuchs gearbeitet hat, schuf für Aufführungen im Neuen Theater unvergessliche Bühnen- und Szenenbilder.

Die drei weißen Boxen, der Auftritt der drei Buben oder das offene Gespräch der drei gar nicht verrückten Physiker, die zu Mördern instrumentalisiert wurden, werden in Erinnerung bleiben. Und um den Schauspielnachwuchs in der Region muss man sich bei dieser Spielkunst und Spielfreude auch keine Sorgen machen, so wahnsinnig gut spielen die nur acht Spieler „Die Physiker“ im Neuen Theater in Burgau.

Die Jugendgruppe des Neuen Theaters Burgau spielt „Die Physiker“ noch am 16. November um 20 Uhr, am 17. um 18 Uhr, am 23. um 20 Uhr und am 24. November um 18 Uhr.