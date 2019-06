vor 60 Min.

Jugendliche sollen 20 Einbrüche begangen haben

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder in Schulen, Vereinsheime und Geschäfte im Raum Burgau eingebrochen. Jetzt hat die Polizei die Wohnungen von sechs Verdächtigen durchsucht.

Seit geraumer Zeit beschäftigte die Polizei diverse Einbrüche in verschiedene Gebäude im Raum Burgau. Nun konnten die Beamten 20 Taten klären.

In den vergangenen Monaten haben sich sich immer wieder Einbrüche in Vereinsheime, eine Schule und verschiedene Gewerbeobjekte in Burgau und den umliegenden Gemeinden ereignet. Durch langwierige Ermittlungsarbeit und Spurenauswertung sowie letztendlich einem Zeugenhinweis, konnten die Beamten der Burgauer Polizeiinspektion nun insgesamt 20 Einbruchstaten aufklären. (Lesen Sie dazu auch: Mehrere Einbrüche am Wochenende)

Bei drei Einbrüchen hatten die Täter einen Schlüssel

Diese werden einer Gruppe sechs junger Männer im Alter von 16 bis 17 Jahren, sowie einem 19-Jährigen zur Last gelegt, der als Fahrer bei einem Großteil der Taten fungiert haben soll. Die Einbrüche selbst seien in wechselnder Beteiligung begangen worden, berichtet die Polizei. Das Vorgehen bei der Ausführung sei meist gleich gewesen: Entweder wurden Türen oder Fenster aufgehebelt oder Scheiben eingeworfen um danach Fenster oder Türen zu öffnen. Für drei Einbrüche in ein Objekt wurde ein Schlüssel benutzt. Damit hatten die Täter jedes Mal die Türe des Haupteingangs und verschiedene Zimmertüren geöffnet und brachen erst dort Schränke oder Fächer auf. Ob sie in den Besitz des Schlüssels ebenfalls durch einen Diebstahl gekommen sind oder diesen gefunden haben bedarf noch der Ermittlung, so die Polizei weiter.

Einbruchserie: Polizei durchsucht Wohnungen der Verdächtigen

Am Mittwoch fanden bei den Tatverdächtigen Durchsuchungen statt. Nach den Vernehmungen der jungen Männer seien alle ihren Eltern übergeben worden. Der angerichtete Sachschaden liegt nach Polizeiangaben insgesamt im unteren fünfstelligen Bereich, der Beuteschaden dagegen bei etwa 3500 Euro.

Über das Strafverfahren verständigt werden auch das Jugendamt und im Falle des Volljährigen die Fahrerlaubnisbehörde. (zg)

