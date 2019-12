18:00 Uhr

Justiz überzeugt: Unfallfahrer hatte mehr als zwei Promille

Die Schuld an der Kollision im Holzwinkel bestätigt der Verteidiger. Alles andere sei nicht erwiesen, betont er bei der Verhandlung am Günzburger Amtsgericht.

Es war ein schöner Frühlingstag Anfang des Jahres, die Sonne schien. Doch am Nachmittag dieses 27. Februar endete dieser für zwei Menschen abrupt. Ein heute 73-Jähriger aus einer Holzwinkelgemeinde war mit seinem Auto zwischen Hafenhofen und Eichenhofen auf der GZ10 unterwegs, als ihm zum Teil auf seiner Spur ein Wagen entgegenkam. Beide Fahrzeuge kollidierten auf den Fahrerseiten. Das Auto des Entgegenkommenden, in dem ein 62-Jähriger saß, drehte sich um 180 Grad, das Vorderrad auf der Fahrerseite wurde in den Innenraum gedrückt.

Der Wagen des 73-Jährigen überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Günzburger Krankenhaus, der andere mit einem Rettungshubschrauber in die heutige Uniklinik nach Augsburg. Da die Justiz davon ausgeht, dass der 62-Jährige zum Unfallzeitpunkt erheblich betrunken war – die Rede ist von 2,12 Promille – erging ein Strafbefehl gegen den Mann aus dem Landkreis. Weil er diesen nicht akzeptierte, kam es nun zur Verhandlung im Günzburger Amtsgericht.

Unfallopfer: "Es ging alles zu schnell"

Wie der 73-Jährige dort schilderte, habe er noch daran gedacht, auszuweichen oder zu bremsen, „aber es ging alles zu schnell“. Ein Ersthelfer habe ihn aus dem Auto geholt, trotz mehrerer Verletzungen habe er heute aber keine Einschränkungen durch den Unfall. Es könne sein, sagte er im Zeugenstand, dass die tief stehende Sonne den anderen Fahrer beeinträchtigt habe. Denn er selbst sei eine Viertelstunde vorher in der anderen Richtung dort unterwegs gewesen, und er sei da geblendet worden. Der Angeklagte habe sich telefonisch bei ihm gemeldet und ihm gesagt, dass ihm der Unfall leid tue. Ein Interesse daran, dass der Mann bestraft wird, habe er nicht. „Es war ja keine Absicht, und heutzutage kann im Straßenverkehr so schnell etwas passieren.“

Ein Polizist sagte aus, dass er nur durch einen Anruf der Berufsgenossenschaft vom Laborbefund aus der Klinik erfahren habe, und somit davon, dass womöglich Alkohol beim Unfallverursacher im Spiel war. Vom Rettungsdienst seien er und sein Kollege am Unfallort nicht darauf aufmerksam gemacht worden, dass es Hinweise darauf gebe. Damals habe man in der Tat die tief stehende Sonne als mögliche Unfallursache in Betracht gezogen. Ein ärztlicher Sachverständiger erklärte, dass der klinische Alkoholwert nicht als forensischer Beweis dienen könne, aber als Beleg. Man könne sich vielleicht um die Dezimalstelle streiten, aber nicht mehr. Mit Sicherheit gehe es hier um einen Bereich von zwei Promille.

Der Angeklagte äußert sich nicht selbst

Die Staatsanwältin sah deshalb die Annahme bestätigt, dass eine absolute Fahruntüchtigkeit vorgelegen habe, die trete schon bei 1,1 Promille ein. Sie forderte eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen á 40 Euro, einen Entzug der Fahrerlaubnis und eine neunmonate Sperre, um sie wiederzubekommen. Verteidiger Thomas Dick sagte zwar, dass sein Mandant den Unfall verursacht habe – aber wegen eines Fahrfehlers. Da es die Blutprobe nicht mehr gebe, könne man sie nicht mehr überprüfen. Normalerweise, das erklärte auch der Mediziner, gebe es zwei Untersuchungen mit vier Einzelwerten, aus denen ein Mittelwert berechnet wird. Hier gebe es nur einen Wert. Der Bundesgerichtshof habe in einem ähnlichen Fall entschieden, dass das kein Beweis, sondern nur ein Indiz sei, sagte der Anwalt, dessen Mandant sich nicht äußerte. 30 Tagessätze á 40 Euro seien als Strafe für den Unfall angemessen, eine Trunkenheitsfahrt sei aber nicht nachweisbar.

Richter Martin Kramer verhängte wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 40 Euro, einen Entzug der Fahrerlaubnis und eine neunmonatige Sperre. Das Problem sei nicht die Sonne, sondern der Alkohol. Aus juristischer Erfahrung wisse er, dass es bei Alkoholbestimmungsverfahren nur geringfügige Schwankungen gebe. Beim Strafbefehl sei man von einem reuigen, einsichtigen und geständigen Fahrer ausgegangen. Außer dem Anruf beim Geschädigten habe sich das nicht bewahrheitet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (cki)

