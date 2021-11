Anlieger fordern Hochwasserschutz von der Gemeinde Kammeltal

Plus Der von 36 Einwohnern der Gemeinde Kammeltal eingereichte Antrag für Hochwasserschutzmaßnahmen am Krähenbach ist laut Verwaltung zulässig.

Der Bach war beim Hochwasser im Juni über das Ufer getreten und hatte im Bereich Ettenbeuren bei einigen Anliegern erhebliche Schäden bis in fünfstellige Eurobeträge verursacht. Größere umfangreiche Schutzanlagen, die bereits 2009 auf Kosten von fast einer Million Euro veranschlagt worden sind, davon knapp 550.000 Euro für die Kommune, seien damals abgelehnt worden, so die Verwaltung.