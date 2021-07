Ettenbeurer fordern besseren Hochwasserschutz

Plus Nach einem Bürgerantrag zum Krähenbach muss der Rat sich des Themas annehmen. Die Kommune will mit dem Wasserwirtschaftsamt reden. Auch das Trinkwasser war Thema.

So schlimm wie in anderen Regionen Bayerns und Deutschlands kam es nicht. Aber die Auswirkungen des Klimawandels haben auch Kammeltal getroffen. Ende Juni überflutete der Krähenbach nach Unwettern Teile Ettenbeurens. Jetzt fordern Anlieger und Anliegerinnen des Baches und weitere Einwohner und Einwohnerinnen mit einem Bürgerantrag von der Gemeinde besseren Schutz vor Hochwasser. Rathauschef Thorsten Wick hat bereits Gespräche mit dem Wasserwirtschaftsamt Krumbach (WWA) angekündigt.