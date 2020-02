17:40 Uhr

Kandidaten im Video: Wer besteht „Landrat-Experiment“?

Unsere Zeitung hat die Bewerber um das Amt des Günzburger Landrats gebeten, spontan auf Begriffe zu reagieren. Was es damit auf sich hat? Sehen Sie selbst.

Von Till Hofmann

Den Usern unseres Online-Angebots ist es möglich, die fünf Bewerber um den Chefsessel im Landratsamt auf andere Art und Weise kennenzulernen. Luise Bader ( SPD ), Hans Reichhart ( CSU ), Max Deisenhofer (Grüne), Gerd Mannes ( AfD ) und Rudolf Ristl , der als Vertreter der Piratenpartei für Die Linke kandidiert, reagieren in fünf Videos spontan auf abstrakte, aber auch konkrete Begriffe. Manchmal wird von der Redaktion nachgefragt – und es entspinnt sich ein Gespräch.

Die Videos wurden in den Redaktionsräumen von GZ-Bildredakteur Bernhard Weizenegger aufgenommen und produziert. Jeder der fünf Kandidaten hatte es mit sieben Begriffen zu tun, die fast nie dieselben waren. Was den Politikern vorher nicht gesagt wurde: Sie sollten raten, weshalb ihnen diese Begriffe vorgelesen wurden. Der erste begann mit dem Buchstaben „L“, darauf folgten Worte mit „A“ am Anfang, als drittes kam ein Wort mit „N“ zu Beginn, danach war ein „D“ der Anfangsbuchstabe, dann ein „R“, ein „A“ und ein „T“. Hintereinander gelesen kommt das Wort „Landrat“ heraus – also genau die Bezeichnung des Amtes, das alle fünf anstreben. Deshalb nannte die Redaktion intern die fünf Videos „Das Landrat-Experiment“.

Und her sind die Kandidaten zu sehen:

Luise Bader :

Luise Bader will Landrätin für den Kreis Günzburg werden. Im Gespräch mit Till Hofmann antwortet die SPD-Politikerin spontan auf sieben Begriffe. Video: Bernhard Weizenegger

Hans Reichhart :

Hans Reichhart will Landrat für den Kreis Günzburg werden. Im Gespräch mit Till Hofmann antwortet der CSU-Politiker und ehemalige Bauminister spontan auf sieben Begriffe. Video: Bernhard Weizenegger

Max Deisenhofer :

Max Deisenhofer will Landrat für den Kreis Günzburg werden. Im Gespräch mit Till Hofmann antwortet der Landtagsabgeordnete der Grünen spontan auf sieben Begriffe. Video: Bernhard Weizenegger

Gerd Mannes :

Gerd Mannes will Landrat für den Kreis Günzburg werden. Im Gespräch mit Till Hofmann antwortet der Landtagsabgeordnete der AfD spontan auf sieben Begriffe. Video: Bernhard Weizenegger

Rudolf Ristl :

Rudolf Ristl will Landrat für den Kreis Günzburg werden. Im Gespräch mit Till Hofmann antwortet der Politiker der Piraten-Partei spontan auf sieben Begriffe. Video: Bernhard Weizenegger

Lesen Sie hier alles über unsere Podiumsdiskussion zur Landratswahl:

Die fünf Landratskandidaten im direkten Vergleich

