Keine Bewegung beim Kombiticket im Landkreis Günzburg

Ungefähr 300 Schüler im Kreis müssen bei der Beförderung künftig darauf verzichten, Bus und Bahn zu nutzen. Dem Landrat passt das gar nicht.

An der Abschaffung der Kombitickets im Landkreis Günzburg, die heute noch von den Partnern Regionalbus Augsburg GmbH (RBA) und Deutsche Bahn AG akzeptiert werden, geht wohl kein Weg vorbei. Die RBA hatte der Bahn den Vertrag zum Schuljahresende aufgekündigt, weil aus Sicht des Busunternehmens die Anteile am Erlös ungerecht verteilt sind: Zu viel Aufwand für zu wenig Ertrag, kann man den Kern der Überlegungen zusammenfassen.

Das bedeutet, dass sich Schüler auf RBA-Linien künftig nicht mehr Bus und Bahn als Transportmittel heraussuchen können. Die Beförderungssituation verschlechtert sich, denn ohne das „sowohl als auch“ sind die Transportzeiten nicht selten ungünstiger. Dadurch bleibt mehr Zeit auf der Strecke – etwa auf dem Weg von der Schule nach Hause.

Die Art und Weise hat Ärger ausgelöst

Erhard Degele aus Offingen, Vater zweier Gymnasiastinnen, hatte Ende April auf das Verschwinden der Kombitickets nach den Sommerferien aufmerksam gemacht (wir berichteten). Er beklagte nicht nur, dass die Reibereien unter zwei privaten Vertragspartnern auf dem Rücken von Schülern ausgetragen werden. Die Art und Weise des RBA-Abschieds ärgerte ihn ebenfalls. „Die Schulkinder und Eltern wurden vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagte er damals gegenüber unserer Zeitung.

Damit befand sich der Vater in guter Gesellschaft. Denn auch der Landkreis Günzburg wusste nichts von den Plänen des 1991 privatisierten RBA. Das Unternehmen gehörte einst zur Bahn. „Normalerweise ist es so, dass man miteinander redet, wenn ein Problem auftaucht“, sagte am Mittwoch Landrat Hubert Hafner vor den Mitgliedern des Kreistags, als er von dem Kreisrat und Landtagsabgeordneten der Grünen, Maximilian Deisenhofer, nach dem Stand der Dinge befragt wurde. „Wir sind wie die Landkreisbürger Drittbetroffene und hatten keinerlei Vorinformation. Auch das Landratsamt wurde vor vollendete Tatsachen gestellt.“

Die Größenordnung ist nicht bekannt

Hafner nannte dies bedauerlich. Nach seinem Informationsstand hat die RBA-Gesellschaft überhaupt kein Interesse mehr daran, einen Gesprächsfaden mit der Bahn aufzunehmen. Der Kreis wäre womöglich in die Bresche gesprungen, um das Kombiticket doch noch zu erhalten. Doch ob der Erlös für die RBA mit einer Landkreis-Unterstützung in Höhe von 10000 Euro oder 100000 Euro zufriedenstellend ausgefallen wäre, sei nicht bekannt. „So weit sind wir gar nicht gekommen. Man wollte unter keinen Umständen mit uns reden“, sagte der Landrat.

Das stimmt so wohl nicht ganz. Nach Recherchen unserer Zeitung ist man gar nicht zu Größenordnungen möglicher Summen gekommen. Das ist darin begründet, dass RBA-Gesprächspartner des Landratsamtes, die mit der Schülerbeförderung zu tun haben, und des Verkehrsverbunds Mittelschwaben (VVM) zu ein und derselben Ansicht gelangt sind – nämlich, dass es hier nicht nur um einige 10000 Euro geht. Außerdem dürfe sich der Landkreis in diesem Fall nicht einmal großzügig zeigen. „Rein rechtlich sind wir bei der Schülerbeförderung zur Wirtschaftlichkeit verpflichtet“, sagt Christoph Langer, der im Landratsamt für den Öffentlichen Personennahverkehr zuständig ist. In Personalunion ist Langer seit etwa einem Jahr auch VVM-Geschäftsführer.

Ein Privileg wird abgeschafft

Durch die Aufkündigung des Vertrages der zwei einstigen Geschäftspartner werde mit dem Ende des Schuljahres ein Privileg abgeschafft, das andere Schüler, die nicht auf einer RBA-Buslinie zur Schule und nach Hause transportiert werden, nie hatten. Ungefähr 300 Schüler sind im Landkreis nach Angaben des Landratsamtes von der Abschaffung des Kombitickets betroffen.

Eine Befürchtung ist, dass die Busse heillos überfüllt sein werden, wenn die Möglichkeit, mit Bus und Bahn zu fahren, wegfällt. Das Ergebnis einer Zählung erhärtet diese Annahme allerdings nicht. Unter anderem wurde an einem typischen Schultag auf der Strecke Gundremmingen–Günzburg Bahnhof zwischen 6.50 Uhr und 7.25 Uhr gezählt. In der Spitze benutzten 70 Schüler den Bus. Ausgewiesen war er mit 61 Sitz- und 30 Stehplätzen. „Es war gut voll, aber nicht überfüllt“, bilanziert Langer, der davon ausgeht, dass auch die Schüler noch verkraftet werden können, die sich bislang für die Bahn entschieden hatten und nun umsteigen.

Nach den Sommerferien wird noch einmal gezählt

Mutmaßungen sollen aber nicht die Grundlage von Entscheidungen bilden. Deshalb wird nach den Sommerferien auf bestimmten Strecken noch einmal gezählt. „Und wenn wir dann zur Erkenntnis gelangen, dass die Busse nicht mehr ausreichen, die zur Schülerbeförderung hergenommen werden, müssen wir weitere einsetzen.“

Einen runden Tisch zur Schülerbeförderung im Landkreis gibt es. Der hat sich der aktuellen Entwicklungen angenommen. Durch den Wegfall des Kombitickets rückte ins Bewusstsein, dass verschiedene Schulen, die auf einer Buslinie liegen, beispielsweise den Vormittagsunterricht zu unterschiedlichen Zeiten beenden. Schulleiter und Busunternehmer sahen, dass es hier noch Optimierungsbedarf gibt, um die Fahrtzeit nach Hause nicht unnötig zu verlängern. Das war Langer zufolge jedenfalls der Ansatz, den alle Teilnehmer verfolgen wollten. Was daraus nun geworden ist, kann der Geschäftsbereichsleiter im Landratsamt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen.

Das wäre "nobelpreiswürdig"

In den Leitzielvorschlägen für 2020 steht auf der Homepage des Landratsamtes, dass der Landkreis mit den Verkehrsunternehmen den Öffentlichen Personennahverkehr weiter verbessern will. „Das Ziel ist ja okay“, sagt der Günzburger Landrat. Nur: Wie soll man dorthin gelangen? Verpflichtet werden könne niemand – kein Busunternehmer, kein Schulrektor. „Wir können nur an die Freiwilligkeit appellieren.“ Das scheint zuweilen in Sisyphusarbeit auszuarten. Hubert Hafner formuliert das anders: Wenn es gelinge, alle unter einen Hut zu bringen, sei das „nobelpreiswürdig“.

