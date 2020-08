06.08.2020

Kind wird in Günzburg von Auto überfahren und stirbt

Einsatzkräfte versuchten am Mittwochmittag ihr Möglichstes, um ein siebenjähriges Mädchen zu retten. Es war auf einem Parkplatz in Günzburg von einem ausparkenden Fahrzeug überrollt worden und starb.

Ein Autofahrer übersieht beim Ausparken ein siebenjähriges Mädchen – doch jede Hilfe ist vergebens

Von Bernhard Weizenegger

Dramatische Szenen spielen sich am Mittwochmittag auf dem Parkplatz der Wohnanlage Am Wasen an der Ulmer Straße ab. Ein 71-jähriger Autofahrer übersieht beim Ausparken ein siebenjähriges Kind auf dem Skateboard. Das Mädchen wird überrollt und stirbt wenig später im Krankenhaus.

Laut Polizei beginnt ein zufällig anwesender Arzt sofort mit den Reanimationsmaßnahmen. Das Mädchen wird von der Besatzung des Rettungshubschraubers mit dem Krankenwagen in die Kreisklinik gebracht. Während der Fahrt wird die Reanimation fortgesetzt. Im Günzburger Krankenhaus versucht ein großes Ärzteteam alles Mögliche, um das junge Leben zu retten. Doch das Mädchen schafft es nicht und stirbt an den schweren Verletzungen.

Die Ulmer Straße bleibt zwischen der Abzweigung Weißenhorner Straße und dem Bahnübergang Richtung Leipheim eineinhalb Stunden lang gesperrt. Bis 15.45 Uhr dauert die Unfallaufnahme durch einen Gutachter.

Zahlreiche Polizeibeamte sind vor Ort. Sie müssen die aufgebrachten Angehörigen beruhigen und riegeln den Zugang zum Unglücksort ab. Auch die Helfer von Feuerwehr und den Rettungsdiensten sind tief berührt vom Unglück.

Der große asphaltierte Parkplatz Am Wasen lädt ein zum Spielen. Der Platz wird außer von Anwohnern auch von Besuchern des Friedhofs befahren.

