vor 19 Min.

Kinder warten wegen Corona zwei Monate auf die Kommunion

Plus Acht Kinder haben in Jettingen-Scheppach Erstkommunion gefeiert. Was Pfarrer Franz Wespel vermisst hat und unter welchen besonderen Umständen das Fest abgelaufen ist.

Von Sandra Kraus

In der Pfarrgemeinde Jettingen-Scheppach haben am Fronleichnamstag acht Kinder ihre Erstkommunion gefeiert. Sie sind die ersten im nördlichen Landkreis und hätten, wäre das Corona-Virus nicht dazwischengekommen, am 19. April ihr großes Fest gehabt.

Ganz entspannt warten in Scheppach um kurz von 9 Uhr Leo, Manuel und Timo vor der Kirche auf Pfarrer Franz Wespel. Die Jungs, die alle vorschriftsmäßig eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen, und weit auseinander stehen, erklären, dass ihre Kommunionkerzen neben dem 11. Juni auch den 19. April als Datumsangabe tragen. Sie freuen sich auf Feiern Daheim oder einer Kombination aus Empfang in der Garage und Besuch in der Gastwirtschaft. Sie erzählen von Verwandten, die wegen des Virus nicht eingeladen werden können, von Mindestabständen und weniger Ansteckungsgefahr, wenn man draußen ist.

Drei von neun Kommunionkinder ziehen an Fronleichnam in die Pfarrkirche ein

In der Schule waren sie seit März nicht mehr. „Kennen wir uns da noch aus?“, fragen sie sich. Ab Montag werden sie im wöchentlichen Wechsel zwei oder drei Tage in der Schule Unterricht haben. Mit der Kommunionvorbereitung waren sie fast durch, als das mit dem Virus losging. Zusammen mit ihren Eltern haben sie sich dafür entschieden, noch in der 3. Klasse Kommunion zu feiern. Pfarrer Wespel hat es den Kommunionkindern und ihren Eltern freigestellt, ob sie lieber jetzt oder erst im September die erste heilige Kommunion empfangen möchten. Von neun Kommunionkindern ziehen an Fronleichnam drei mit Pfarrer Franz Wespel und zwei Ministranten in die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt ein.

Für die 30 Familienangehörigen gibt es feste Plätze, jeder desinfiziert sich am Eingang die Hände, alle tragen Maske und halten Abstand, zu denen, die nicht im eigenen Hausstand leben. Ganz selbstverständlich nehmen die Kommunionkinder, wenn sie einzeln ihr liturgischen Texte vortragen, zum Sprechen ihre Maske ab und setzten sie danach sofort wieder auf. Beim Empfang der Kommunion wird das Stoffteil in der Sakkotasche verstaut, damit die Hände freibleiben.

Nach zweimonatiger Wartezeit findet die Kommunion in Jettingen-Scheppach statt

Dann ist der Moment gekommen, auf den sich die Kinder monatelang vorbereitet haben und dann fast zwei Monate warten mussten: Die Hostie liegt in ihrer Hand, sie empfangen Jesus. „Er ist jetzt ganz bei euch,“ hat Pfarrer Wespel in der Predigt erklärt. Er ist sich über die Besonderheit dieser Erstkommunion bewusst, desinfiziert sich am Altar die Hände vor dem Austeilen des Leib Christi, geht mit der Hostienschale durch die Bankreihen, ermahnt beim Auszug Abstand zu halten und draußen vor der Kirche keine Gruppen zu bilden. Das Virus soll keine Chance haben sich zu verbreiten.

„Wir haben versucht das Beste aus der Situation zu machen. Auch wenn ich den Handschlag zu Begrüßung der Kommunionkinder und beim Friedensgruß vermisse, wegen der Maske viel weniger von den Gesichtern und ihrer Mimik sehe, es geht nicht anders“, so Wespel. Ganz besondere Momente im Gottesdienst schaffen Organist Bernard Brenner und Iris Hildensperger mit Gesang und Querflöte. Auch auf der Orgelempore gilt für die Kirchenmusiker die Maskenpflicht. Iris Hildensperger nimmt ihre Mund-Nasen-Bedeckung nur zum Musizieren ab. Die Kommunionkinder und ihre Familien singen „Unser Leben sei ein Fest“ mit Mundschutz.

Eine Urkunde und ein gesegnetes Kreuz zur Kommunion

Trotz aller Auflagen und Vorsichtsmaßnahmen ist es für Manuel, Leo und Timo ein schöner Gottesdienst. Sehr aufmerksam seien sie gewesen, hat Pfarrer Wespel beobachtet. Zur Erinnerung erhalten sie eine Urkunde und ein gesegnetes Kreuz. „Die Dankandacht findet gemeinsam statt, wenn im September alle zur Kommunion gegangen sind“, erklärt Pfarrer Wespel. Er nimmt sich noch Zeit für Erinnerungsbilder mit Abstand, ehe er nach Jettingen in die Pfarrkirche St. Martin fährt.

Bereit für die Erstkommunion sind in Jettingen (von links) Simon, Lea, Noel, Laura, Moris und Pfarrer Franz Wespel. An diesem besonderen Tag mussten alle Beteiligte eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen. Bild: Sandra Kraus

Dort wird ein zweiter Festgottesdienst zur Erstkommunion von Noel, Moris, den Zwillingen Lea und Simon aus Jettingen, sowie Laura aus Schönenberg gefeiert. Passend zu den weißen Kommunionkleidern haben sich Lea und Laura für eine weiße Gesichtsmaske entschieden, die Jungs halten sich an dunklere Farben. Strahlende Augen blicken einen auch in Jettingen über den Maskenrand hinweg an. Die Erstkommunion ist ein großes Fest. „Klar freuen wir uns“, finden die Jettinger Kommunionkinder und ziehen stolz mit Pfarrer Wespel in die Kirche ein.

