06:00 Uhr

Kindesmissbrauch: Warum bekommen Täter Bewährung?

Dass Urteile am Ende eines Kindesmissbrauchsprozesses für Teile der Bevölkerung nicht immer verständlich sind, weiß Amtsgerichtsdirektor Walter Henle. Er erklärt in einem Gespräch mit unserer Zeitung, auf was alles bei einer Verurteilung zu achten ist.

Wir nehmen einen aktuellen Fall zum Anlass, um uns von Amtsgerichtsdirektor Walter Henle erklären zu lassen, wieso Sexualstraftäter nicht immer ins Gefängnis müssen.

Von Till Hofmann

Herr Henle, vor wenigen Tagen hat das Jugendschöffengericht in Memmingen einen 62-Jährigen verurteilt, weil er einen fünf Jahre alten Buben im Kreis Günzburg sexuell missbraucht hat. Der Täter hat eine Strafe erhalten, die aber nicht vollzogen – also zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das ist für viele Menschen nicht nachvollziehbar. Können Sie das verstehen?

Walter Henle: Ich verstehe es, wenn Menschen darauf emotional reagieren. Aber Emotion ist für einen Richter kein guter Ratgeber. Wenn meinen Enkelkindern so etwas passieren würde, wüsste ich nicht, welche Gefühle da in mir aufsteigen. Deshalb ist es gut, dass Richter unbeteiligt sein müssen – sonst dürften sie gar nicht urteilen.

Kennen Sie Situationen, in denen Sie Urteile gesprochen haben, die der Mensch Henle vielleicht mit einem Kopfschütteln quittiert hätte?

Henle: Selbstverständlich. Richter sind auch nur Menschen. Ihre Persönlichkeit beeinflusst deren Wertungen, die natürlich ihm Rahmen dessen liegen müssen, was das Strafgesetzbuch vorschreibt. Trotz der „Handschrift“ eines Richters müssen alle Prozessbeteiligten von ihm Professionalität erwarten dürfen. Die drückt sich unter anderem darin aus, dass sich der Mann oder die Frau in der Richterrobe der eigenen Emotion bewusst ist und sich in einer Verhandlung entsprechend zurücknimmt.

Bewährung – das hört sich so an, als würde ein Angeklagter nach dem Urteil lächelnd aus dem Gerichtssaal gehen können, denn es passiert ihm ja nichts.

Henle: Das ist ein falscher Eindruck. Auch eine Strafe, die nicht sofort vollzogen, sondern zur Bewährung ausgesetzt wird, ist eine Strafe. Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, gibt es für einen Richter keinen Spielraum. Dann ist eine Bewährung sozusagen zwingend – und der Richter darf den Straftäter nicht ins Gefängnis schicken.

Welche Voraussetzungen sind das?

Henle: Die Höhe der Strafzumessung spielt eine Rolle. Wer zu mehr als zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, für den ist eine Bewährung grundsätzlich ausgeschlossen. Im Paragrafen 56 des Strafgesetzbuches sind die Leitplanken für eine Bewährungsstrafe gesetzt: Wer nicht mehr als ein Jahr erhält, muss dann nicht ins Gefängnis, wenn zu erwarten ist, dass ihm schon die Verurteilung eine Warnung ist und der Verurteilte künftig auch ohne Einwirkung des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wird.

Woran machen Sie eine solche Vorhersage fest?

Henle: In der Tat ist das eine Prognose. Und bei Prognosen kann man auch irren. Doch wir haben viele Anhaltspunkte, die zu berücksichtigen sind. Wie steht es um die Persönlichkeit des Verurteilten? Was ist mit seinem Vorleben? Wie waren die Umstände der Tat und wie hat sich der Täter nach der Tat verhalten? Was ist mit den Lebensverhältnissen des Täters? Ist davon auszugehen, dass er beispielsweise seine Arbeitsstelle verliert, wenn er ins Gefängnis für seine Straftat muss? Wie würde eine ausgesetzte Bestrafung sich auswirken? Es ist eine ganze Frage-Litanei, auf die der Richter Antworten finden muss. Leicht macht sich das keiner.

Und was ist, wenn die Strafe ein Jahr, aber nicht zwei Jahre übersteigt?

Henle: Dann kann das Gericht die Strafe aussetzen, wenn zu dem bereits Genannten hinzukommt, dass der Verurteilte sich bemüht, den Schaden wiedergutzumachen. Es müssen besondere Umstände in der Tat und der Persönlichkeit des Angeklagten vorliegen, sonst ist eine Bewährung nicht möglich.

Gerade bei Sexualstraftaten scheint eine Wiedergutmachung nur schwer oder überhaupt nicht realisierbar zu sein. Spätfolgen können nicht selten gar nicht abgeschätzt werden.

Henle: Mit Schmerzensgeld sollen immaterielle Schäden ausgeglichen werden. Das ist jedenfalls die vorgesehene Konstruktion.

Und was ist, wenn der Straftäter gar nicht in der Lage ist, zu zahlen?

Henle: Dann springt der Staat ein. Grundlage ist das Opferentschädigungsgesetz. Mir ist auch klar, dass dies niemals ein vollständiger Ausgleich für das Erlittene sein kann.

Merken Sie was? Wir haben jetzt wieder stark die Täterseite beleuchtet.

Henle: Der Justiz wirft man häufig vor, sie agiere zu sehr täterlastig und zu wenig opfergerecht. Da will ich mich gar nicht wegducken, das ist teilweise so. Ein Strafprozess ist wohl eher auf den Angeklagten zugeschnitten, der gerecht verurteilt werden soll. Dabei ist die Bestrafung als Ausgleich für die Schuld als genauso hochwertiges Rechtsziel zu sehen wie die Bemühung, den Täter als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft nach verbüßter Strafe wieder einzugliedern.

Ergebnisse der jüngsten bundesweiten Rückfalluntersuchung 1 / 3 Zurück Vorwärts Untersuchungen Bislang gibt es drei Studien, die das Bundesjustizministerium in Auftrag gegeben hat. Es hat untersuchen lassen, ob Strafen den oder die Täter davon abhalten, erneut gegen (Straf-)Gesetze zu verstoßen. Die jüngste Erhebung stammt vom Dezember 2016.

Resultate Die zu einer freiheitsentziehenden Sanktion wie Freiheits- und Jugendstrafe ohne Bewährung Verurteilten weisen ein höheres Rückfallrisiko auf als diejenigen mit milderen Sanktionen wie Geldstrafe oder jugendrichterlichen Sanktionen. Die höchste Rückfallrate weisen die Jugendstrafe ohne Bewährung und der Jugendarrest mit 64 Prozent auf, die niedrigste die Geldstrafe mit 30 Prozent. Das alles bezieht sich auf einen dreijährigen Beobachtungszeitraum.

Einschränkung Allerdings ist bei der Interpretation der Befunde Vorsicht geboten, wie der Verfasser der Studie nachdrücklich betonen: Da die verschiedenen strafrechtlichen Reaktionen unterschiedliche Personengruppen (mit unterschiedlicher Rückfallgefährdung) treffen, dürfen die Zusammenhänge zwischen strafrechtlichen Sanktionen und Rückfall nicht kausal interpretiert werden. (ioa)

Um auf den Fall zu Anfang unseres Gespräches zurückzukommen: Dass eine Sexualstraftat an einem Kind nicht mit Gefängnis gesühnt wird...

Henle: ...hängt auch mit der Intensität dieser Tat zusammen. Ein schwerer sexueller Missbrauch liegt dann vor, wenn der Geschlechtsverkehr vollzogen wird oder eine Handlung, die mit dem Eindringen in den Körper des Kindes verbunden ist. Da liegt die Mindestfreiheitsstrafe bei zwei Jahren. Eine Bewährung ist dann so gut wie ausgeschlossen. Noch etwas zur Bewährung: Das ist mitnichten eine Kleinigkeit. Das Gericht spricht in der Regel Auflagen aus und erteilt Weisungen. Das können Geldzahlungen oder Arbeitsauflagen sein, Meldeauflagen, das Meiden bestimmter Orte. Bei einer Sexualstraftat ist eine Sexualtherapie obligatorisch. Verstößt der Täter gegen Bewährungsauflagen, kann die Aussetzung der Strafe, die zwischen zwei und fünf Jahren liegt, widerrufen werden. Ich will aber gerne einräumen, dass wir in bestimmten Situationen mit unserem Strafrecht an die Grenzen stoßen.

Lesen Sie auch:

Wie gerecht kann eigentlich ein Gerichtsurteil sein?

Themen Folgen