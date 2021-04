Kirchturmuhr in Unterknöringen wartet noch immer auf die Reparatur

Plus Die Diözese Augsburg pocht auf ein altes kirchliches Recht. Die Stadt Burgau will aber nicht alleine für die Arbeiten zahlen.

Der Beschluss schien eine reine Formsache zu sein. Doch es kam anders. Die Mitglieder des Burgauer Hauptausschusses waren mehrheitlich nicht willens, die defekte Kirchturmuhr am katholischen Gotteshaus in Unterknöringen allein auf städtische Kosten reparieren zu lassen. Im Raum stehen ungefähr 8500 Euro. Und ein altes kirchliches Privileg, auf das sich die Diözese Augsburg bis heute bezieht.

In der Gemeindeordnung von 1869 war festgelegt, dass Einbau und Unterhalt öffentlicher Uhren, darunter auch die an Kirchtürmen, eine Pflichtaufgabe der Kommunen sind. Dieser Passus wurde schon vor Zeiten aus der Gemeindeordnung gestrichen, die Diözese Augsburg berufe sich aber „nach wie vor auf diese alte Verpflichtung, auch wenn es sie nicht mehr gibt“, erklärte Hauptamtsleiter Wolfgang Buckel. Die Folge: Augsburg will sich an den Reparaturkosten für die Kirchturmuhr, deren Schlagwerk und ihrer Zifferblätter in Höhe von etwa 8500 Euro nicht beteiligen.

Deshalb hat die katholische Kirchenstiftung St. Martin Unterknöringen beantragt, die Stadt möge die Kosten übernehmen. Die Verwaltung hatte dem Ausschuss empfohlen, dem Wunsch zu entsprechen. Bürgermeister Martin Brenner ( CSU): „Kirchturmuhren gehören zu unserer ländlichen Kultur dazu.“ Ähnlich äußerten sich CSU-Rätin Monika Riß und Herbert Blaschke (FDP/Freie Bürger).

Die Meinungen im Ausschuss gehen auseinander

Andere sahen es anders. SPD-Rätin Martina Wenni-Auinger erklärte, die alten Rechte seien inzwischen überholt, die Frage sei deshalb, ob die Stadt die Kosten komplett oder nur teilweise mit einem Zuschuss übernehmen soll. CWG-Rat Ralf Stambusch fürchtete einen Präzedenzfall. Denn auch Kirchenglocken seien ein Kulturgut. Insoweit könnten die evangelische Kirche, deren Glocken alle 15 Minuten die Zeit verkünden, oder andere Glaubensgemeinschaften ähnliche Anträge stellen. Stambusch: „Wo ist die Grenze?“

Auf Vorschlag von Ramona Nahirni-Vogg (Grüne) und Michael Fritz (CSU) wurde beschlossen, eine Entscheidung zu vertagen und seitens der Stadt bei der Diözese nachzufragen, ob sie bei ihrem Nein bleibe. Dann soll der Punkt noch einmal auf die Tagesordnung kommen.

Wie es in Burgau ausgehen könnte, zeigt das Beispiel München. Die dortige Stadtverwaltung hatte sich ebenfalls geweigert, Kirchturmuhren auf ihre Kosten reparieren zu lassen. „Da blieben die Uhren stehen“, erklärte Bürgermeister Brenner.

Später ist die Stadt eingeknickt. Womöglich auf mehr oder minder sanften Druck, wie Brenner und der Hauptamtsleiter nicht ausschließen wollten.

Lesen Sie auch: