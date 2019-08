vor 50 Min.

Kleinbus überschlägt sich auf der A8 bei Jettingen-Scheppach

Ein Kleinbus hat sich am Montagnachmittag auf der A8 überschlagen. Die zwei Insassen kamen verletzt ins Krankenhaus.

Nach dem Unfall bei Jettingen-Scheppach kommen zwei Männer verletzt ins Krankenhaus.

Am Montagnachmittag hat sich auf der A8 bei Jettingen-Scheppach ein Kleinbus überschlagen. Fahrer und Beifahrer wurden dabei verletzt. Laut Polizei war der Autofahrer in Fahrtrichtung München auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam das Fahrzeug kurz vor dem Parkplatz Scheppacher Flur ins Schlingern, geriet gegen die rechte Schutzplanke und überschlug sich. Die beiden männlichen Insassen wurden von Ersthelfern befreit und vor Ort von einem Notarzt und Rettungskräften medizinisch versorgt. Sie kamen zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Feuerwehr Burgau war mit 25 Mann im Einsatz

Die Feuerwehr Burgau, die mit etwa 25 Kräften im Einsatz war, half bei der Bergung und der Absicherung der Unfallstelle. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Krankentransportfahrzeug, einem Notarztfahrzeug und einem Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort. Es bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Burgau. Der Verkehr konnte zunächst einspurig und im weiteren Verlauf dann zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Stauabsicherung wurde von der Autobahnmeisterei Pansuevia übernommen. Probleme mit der Rettungsgasse wurden nicht gemeldet, teilt die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 20000 Euro. (zg/obes)

