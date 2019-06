vor 54 Min.

Kleine Käfer richten im Wald große Schäden an

Der Klimawandel begünstigt die Ausbreitung von Waldschädlingen wie dem Borkenkäfer. Um das Bewusstsein zu schärfen, informierten Experten Zuhörer im Premacher Wald.

Von Werner Glogger

Sie sind nur wenige Millimeter groß und haben sonderbare Namen, richten aber in den Wäldern, vornehmlich in Fichtenbeständen, große Schäden an. Die Gattung der Borkenkäfer, Buchdrucker und Kupferstecher bringt im Gemeinschaftsangriff stattliche Fichten großflächig zum Absterben. Begünstigt wird die Ausbreitung nicht nur durch Sturmschäden. In andauernd trocken-heißen Sommern können sich die Schädlinge massenhaft vermehren. Damit lösen sie massive Ertragsverluste durch verminderte Holzqualität für private und öffentliche Waldbesitzer aus. Rechtzeitiges Erkennen der befallenen Bäume, vorbeugende Maßnahmen und Strategien zur Bekämpfung sind wichtige Voraussetzungen, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Vor allem die Fichten leiden unter dem Borkenkäfer

Wertvolle Tipps zu diesem hochaktuellen Thema erhielten in einer gemeinsamen Veranstaltung der Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg-Krumbach und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, in einem Abschnitt des Premacher Rechtlerwaldes rund 60 private Waldbesitzer, Teilhaber von Rechtlerwäldern oder Mitglieder von Genossenschaftswäldern und andere Interessierte. Anschaulich streifte Forstamtmann Hubert Forstner vom Forstrevier Ziemetshausen vor der Kulisse eines hohen Fichtenbestandes zunächst die Biologie der bekanntesten Fichten-Borkenkäferarten, den Befallsverlauf und Schutzstrategien und Management. Schließlich ist die Fichte die häufigste Baumart in Deutschland und hat gerade in Monokulturen unter der Massenvermehrung durch den Borkenkäfer zu leiden.

Forstexperten gaben Informationen zum aktuellen Thema Borkenkäfer. Unser Bild zeigt die Teilnehmer, mit Forstamtmann Hubert Forstner vom Forstrevier Ziemetshausen und Stefanie Süß vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten (links), sowie Florian Fingerle von der Forstbetriebsgemeinschaft (Mitte). Bild: Werner Glogger

Bezüglich dieser Monokulturen gebe es schon länger Überlegungen und Anregungen, vermehrt andere Baumarten anzupflanzen, ergänzte Forstingenieurin Stefanie Süß vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Die vor einem Jahr neu eingerichtete Abteilung im Aelf berät die Waldbesitzer und veranschaulicht in Projekten die Notwendigkeit zum Waldumbau. Obwohl das Zerstörungsszenario vornehmlich in den Baumkronen deutlich zu sehen ist, beweisen frischer Harzaustritt aus den Einbohrlöchern in der Rinde oder braunes Bohrmehl – es sammelt sich an den Rindenschuppen, am Stammfuß oder in Spinnennetzen – dass der Baum vom Borkenkäfer befallen ist.

Ab 16 Grad werden die Borkenkäfer aktiv

Die Käfer werden ab einer Temperatur von etwa 16 Grad aktiv und suchen ab April gezielt Bäume, in die sie sich einbohren können. Starke Bäume können den Angriffen eher widerstehen. Sind jedoch die Lebensbedingungen des Baumes nicht ideal, ist er geschwächt und ideal für die Ansiedlung und Anlegung einer „Rammelkammer“ durch die Männchen. Darauf folgt die Eiablage der Weibchen in den Seitengängen. Es entwickeln sich Larven, die weitere Fraßgänge anlegen und zu Käfern heranwachsen. So entsteht das charakteristische Muster der Bohrgänge unter der Rinde der Fichte. Die ausgewachsenen, jungen Käfer bohren sich aus der Rinde in die Freiheit und befallen als nächste Generation weitere umstehende Bäume. Zur Schwärmzeit sollen die Bäume regelmäßig kontrolliert werden, empfahl Forstner, befallene Bäume gefällt, entrindet und schnellstmöglich aus dem Wald geschafft werden.

Schädlingsbefall lässt die Holzpreise abstürzen

Bayernweit gebe es ein Monitoringsystem, erklärte Forstner, das über das Vorhandensein der Käfer in verschiedenen Bereichen informiert. Ernst Kerler und Markus Streicher als Beauftragte des Premacher Rechtlerwaldes fällten extra eine befallene Fichte, in der die vernichtende Tätigkeit des Borkenkäfers am Stamm bis zur Krone zutage kam. Kein Wunder, dass beim Holzverkauf für solche Stämme schmerzliche Preisabschläge hingenommen werden müssen. Zudem sei der Holzmarkt derzeit sehr angespannt, weil seit zwei Jahren permanent Stürme und die darauffolgende Käferkalamitäten die europäischen Wälder heimsuchen. „Aus verschiedenen Ländern gelangen große Mengen auf den bayerischen Holzmarkt, ergänzt vom heimischen Schadholz, was die Kapazität der Sägewerke übersteigt mit dem Resultat eines deutlichen Rückgang des Holzpreises“ sagte Förster Florian Fingerle von der Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg-Krumbach.