vor 35 Min.

Klimabeirat nimmt seine Arbeit auf

Günzburg plant unter anderem eine Solarkampagne

Mit einer virtuellen Sitzung hat der neue Klimabeirat der Stadt Günzburg seine Arbeit aufgenommen. Er ist Teil einer größeren Klimastrategie der Stadt, die nun im Rahmen der Teilnahme am European Energy Award (EEA) umgesetzt werden soll. Dieser ist ein energie- und klimapolitisches Qualitätsmanagementsystem, um eine kontinuierliche Umsetzung von Klimaschutzprojekten in der Stadt sicherzustellen.

Der Klimabeirat fungiert als Steuerungsgruppe und begleitet die geplanten Projekte. Im Kernteam sitzen neben Oberbürgermeister Gerhard Jauernig jeweils ein Vertreter der Stadtratsfraktionen sowie Stadtbaumeister Georg Dietze und Klimaschutzmanagerin Daniela Fischer. Im Sommer soll laut Pressemitteilung ein erweitertes Team hinzukommen. Hierzu werden verschiedene Interessensgruppen eingeladen. Seit einigen Wochen kümmert sich Fischer federführend um die Themen Klimaschutz und Radverkehr.

Jauernig sieht den Klimaschutz mit allen relevanten Bereichen – Energiewende, Ressourceneinsparung, Mobilität – als zentrale Aufgabe und Herausforderung der nächsten Jahre. Ein Baustein ist das Ziel, Günzburg bis 2025 zur führenden Radverkehrsstadt in der Region zu machen. Fachlich begleitet wird das Klimaschutzmanagement der Stadt Günzburg vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (EZA).

Die aktuellen Herausforderungen sind groß. Um keine Luftschlösser zu bauen, wird zunächst eine Treibhausgasbilanz für die Stadt erstellt, um dann bis zum Herbst ein Leitbild für den Klimaschutz, konkrete Klimaziele sowie einen Minderungspfad für Emissionen und den Energieverbrauch zu formulieren. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für mehrere Projekte an. Eine neue Solarkampagne, die sich sowohl an Bürger als auch an Unternehmen richtet, ist geplant. (zg)

