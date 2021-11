In der Munasenke beginnen die Rodungsarbeiten zum Ausbau der B16

Das Großprojekt im Bereich Kötz und Günzburg nimmt nun Fahrt auf. Was wann geplant ist und ab wann längere Sperrungen vorgesehen sind.

Diese Woche beginnen die Rodungsarbeiten zur Vorbereitung des Ausbaus der Bundesstraße -6 im Bereich der Munasenke. Der Ausbau der Bundesstraße ist in den Jahren 2022 und 2023 geplant. Unter ständiger Begleitung des Kampfmittel-Räumdienstes werden im Laufe der nächsten Wochen bis Weihnachten zunächst das Unterholz entfernt, die Bäume im Bereich der neu geplanten Trasse gerodet und anschließend die Wurzelstöcke entfernt. Um Gefährdungen durch Kampfmittel auszuschließen, wird die gesamte Fläche vorab und begleitend sondiert. Durch den Neubau der Strecke wird der erhaltungswürdige Streckenabschnitt in den kommenden beiden Jahren ertüchtigt.

Während der Rodungsarbeiten kann der Verkehr auf der B16 aufrechterhalten werden, teilt das Staatliche Bauamt mit. Lediglich an zwei Samstagen im Dezember ist mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, wenn die hohen Bäume direkt an der Straße gefällt werden.

Längere Sperrungen erst im Jahr 2023 geplant

Die Bundesstraße wird in dem Bereich in den Jahren 2022 und 2023 von der Kötzer Waldsiedlung bis zur Einfahrt der Günz-Kompost Wertstoffe auf rund 1,4 Kilometern ausgebaut. Dabei wird die Fahrbahn nördlich der Waldsiedlung um circa 50 Meter nach Westen verschwenkt. Ab Mitte des kommenden Jahres finden zunächst vertiefte Baugrunduntersuchungen sowie der Spezialtiefbau und die Erdarbeiten zur Gründung der Straße und des Durchlasses im Winterbachtal statt. Im Jahr 2023 folgen dann der eigentliche Straßenneubau und die Anschlüsse an die bestehende Bundesstraße. Danach wird die bestehende B16 zurückgebaut. Durch den angedachten Bauablauf wird der Verkehr möglichst wenig beeinflusst, da ein Großteil der Baumaßnahmen ohne Sperrungen der Strecke erfolgen kann. Längere Sperrzeiten von einigen Wochen sind erst im Jahr 2023 zum Anschluss an den Bestand erforderlich.

Der vorhandene Geh- und Radweg im Bereich der Munasenke wird ertüchtigt, bleibt aber in derzeitigem Verlauf bestehen, sodass dieser nach der Baumaßnahme abgesetzt von der neuen Bundesstraße verläuft. Somit wird der Rad- und Fußgängerverkehr wesentlich angenehmer und sicherer geführt. (AZ)