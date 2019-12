Kofi Owusu ist eine feste Größe im Günzburger Seniorenheim

Plus Vor einem Jahr hatte der junge Mann aus Ghana noch Angst vor Abschiebung. Was sich bis heute getan hat

Das Jesuskind liegt bereits in der Krippe, eingerahmt von zwei schön geschmückten Christbäumen. Die dritte der vier LED-Kerzen leuchtet brandsicher im stilisierten Adventskranz. An der anderen Wand steht die Krippe. Im Eingangsbereich des Heilig-Geist-Spitalstifts in der Günzburger Unterstadt ist wenige Tage vor Weihnachten die Vorfreude auf die Feiertage spürbar. Mit großem Aufwand wird mit den Bewohnern und vielen Gästen die Weihnachtsfeier gestaltet. Mitten in der großen Gemeinschaft sitzt Kofi Owusu und lauscht andächtig den traditionellen Liedern und Gedichten.

Zur Feier hat der 21-Jährige die weiße Pflegerkleidung gegen Hemd und Hose getauscht. „Unsere Bewohner sollen für ein paar Stunden vergessen, dass sie in einem Pflegeheim sind“, sagt Gabriele Kunze. Die Leiterin des städtischen Seniorenheims hat sich stark engagiert, damit Kofi Owusu in ihrer Einrichtung eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer machen kann.

Kofi kam als 15-jähriger unbegleiteter Flüchtling von Ghana über Italien und Frankreich nach Deutschland (wir berichteten). In Günzburg bekam er Hilfe vom Helferkreis der evangelischen Kirchengemeinde. Doch als Bürger eines „sicheren Herkunftslands“ drohte ihm die Abschiebung. Rita Jubt vom Helferkreis und Pfarrer Friedrich Martin setzten sich monatelang dafür ein, dass Kofi in Günzburg bleiben darf. Sie sammelten innerhalb von zehn Tagen 1500 Unterschriften für ein Bleiberecht des jungen Manns. Die Unterschriften reichte ein Vertreter der evangelischen Kirche direkt an die Härtefallkommission des bayerischen Innenministeriums weiter.

Kofi sollte ein Ausbildungsvisum beantragen

In Abstimmung mit der Ausländerbehörde am Landratsamt entschied sich der Helferkreis dann jedoch zur sichersten Möglichkeit: Kofi sollte in seine Heimat zurückkehren und dort ein Ausbildungsvisum beantragen. Wieder engagierte sich die Kirchengemeinde und sammelte Geld für die Reise, das Kofi wieder zurückzahlen wird.

Weihnachten ist für viele ältere Menschen ein Fest der Einsamkeit. Im Heilig-Geist-Spitalstift sind die Flure liebevoll dekoriert und wird in der Gemeinschaft gefeiert.

Letztlich hatte Kofi im Juli alle Unterlagen zusammen, die für die Erteilung eines Visums nötig sind: Ausbildungsvertrag der Arbeitsstelle, Bestätigung des Schulplatzes, Mietvertrag für eine künftige Wohnung, eine Bestätigung des abgesicherten Lebensunterhalts und vor allem die Vorabzustimmung der Ausländerbehörde. Zudem alle persönlichen Unterlagen von der Geburtsurkunde bis zum Reisepass, der ihm von der Polizei erst im Frankfurter Flughafen überreicht wurde. Von Frankfurt aus flog er via Casablanca (Marokko) in die ghanaische Hauptstadt Accra. Dort hatte er in der deutschen Botschaft am 15. Juli einen festen Termin, um ein Visum zu beantragen. Vier Wochen später durfte er ausreisen.

In Accra brachte er Kindern schwimmen bei

„Es hat alles super geklappt“, sagt Kofi rückblickend. In Accra versuchte er, die Wartezeit sinnvoll zu nutzen. Mit Jugendlichen spielte der begabte Dribbler Fußball oder lernte den Kleinen schwimmen. „Ich habe viel von den Menschen in Accra lernen können“, sagt Kofi.

Währenddessen wurde der beliebte, angehende Pflegehelfer in Günzburg sehnlichst erwartet. „Viele Bewohner haben mich gefragt, wann Kofi wieder zurückkommt. Wir alle haben gebangt und gezittert, dass es gut geht“, erinnert sich Gabriele Kunze an die Wochen im Sommer.

Am 22. August war es dann endlich so weit. Kofi wohnte noch ein paar Tage bei seinem Freund Khalid, dann bezog er seine erste eigene Wohnung. „Ich habe erst in Günzburg erfahren, dass eine Wohnung gefunden wurde – das war ein unbeschreiblich schöner Moment“, blickt Kofi zurück.

Am 1. September begann sogleich die zweijährige Ausbildung an der Valckenburg Schule in Ulm. Die Berufsfachschule für Altenpflege bietet eine zweijährige Helferausbildung in der Altenpflege für Menschen mit Migrationshintergrund an. Zwei Tage besucht er dort die Schule, den Rest der Woche arbeitet er auf Station im Seniorenheim. 39 Stunden in der Woche, Früh- und Spätschichten sowie Feiertagsdienste im Wechsel. Kofi ist im Dienstplan eine feste Größe.

Deutsch lernen ist die größte Herausforderung

„Die große Herausforderung ist die Sprache“, sagt Leiterin Kunze. Mit seinem Freund Khalid lernt er viel in der Freizeit. Der organisierte für ihn während seiner Abwesenheit auch die notwendigen Unterlagen für die Schule. Khalid ist bereits Pflegehelfer und bildet sich nun zum Altenpfleger weiter.

„Du musst reden, egal, wie falsch es klingt“, ermuntert Gabriele Kunze ihren Auszubildenden immer wieder. Das wird von Woche zu Woche besser. „Ich verstehe die Menschen gut, nur mit dem Dialekt ist es noch schwierig“, grenzt Kofi ein. Doch verstehen und sprechen sind bekanntlich zwei Paar Schuhe.

Dieses Weihnachten ist für den evangelischen Christen Kofi auch eine Zeit der Dankbarkeit. „Gott hat mir viel geholfen: Er hat mir immer Menschen geschickt, die mir aus der Not geholfen haben.“ Vor zwei Jahren durfte er es zum ersten Mal als ein Fest der Gemeinschaft erleben. „Ich wurde eingeladen und durfte mit einer Familie feiern. Voriges Jahr wurde ich dann von einer anderen Familie eingeladen.“

Dieses Weihnachten wird er auf seiner Station arbeiten. An Heiligabend bis 20 Uhr, am ersten Weihnachtsfeiertag in der Frühschicht.

Lesen Sie hierzu mehr: