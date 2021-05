BRK-Kreisverband Günzburg will keine Öffentlichkeit - so geht's nicht!

Plus In den vergangenen Jahren waren die Mitgliederversammlungen beim Roten Kreuz im Kreis Günzburg stets öffentlich. Nicht so dieses Jahr. Dabei ist das BRK nicht irgendein Verein.

"Auf einem Weg der Konsolidierung und Gesundung“ befindet sich der Günzburger Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) nach Ansicht von Matthias Kiermasz. Er ist der Vorsitzende – noch. Denn, weil er sich auf andere Aufgaben konzentrieren will, steht er bei der Mitgliederversammlung im Juni nicht mehr für den Posten bereit. Wenn das Rote Kreuz im Landkreis nach ziemlich schwierigen Zeiten also wieder auf Kurs ist, warum wird dann die Öffentlichkeit von der Mitgliederversammlung ausgeschlossen?

