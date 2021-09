Kampf gegen Leerstand in Günzburg: Was unbedingt angepackt werden muss

Plus In allen Lagen der Günzburger Innenstadt fallen leere Ladenlokale ins Auge. Es gibt nicht die eine Lösung. Doch eines muss jetzt auf jeden Fall getan werden.

Wer an einem schönen Sommerabend über den Günzburger Marktplatz schlendert und die voll besetzten Plätze in der Außengastronomie sieht, würde nicht auf die Idee kommen, dass es in der Innenstadt an Frequenz fehlen könnte. Oder wer am Donnerstag beim Einkaufsabend unterwegs war. Man sollte meinen, in der Kreisstadt sei die Welt noch in Ordnung. Dass sie es nicht ist, wird spätestens beim Gang durch die Seitengassen klar - aber auch schon am Markt selbst. Zu viele Ladenlokale sind inzwischen leer. Und das in einer Stadt, die vor allem durch das Legoland Massen an Touristen anzieht.

