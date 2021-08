Unbekannte dringen in Konzenberger Jugendtreff ein

Die Polizei Burgau bittet um Hinweise zu der Tat. Kurz vor dem Einbruch war im Konzenberger Jugendtreff noch gefeiert worden.

In der Zeit von 5.30 bis 12.45 ist am Samstag in den Jugendtreff am ehemaligen Sportplatz in Konzenberg eingebrochen worden. Es wurden zwei Fensterscheiben eingeschlagen. Über ein Fenster wurde das Gebäude betreten und durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen.

Es konnten mehrere Spuren gesichert werden, berichtet die Polizei. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro durch den Einbruch. Kurz vor der Tat hatte in dem Jugendtreff noch eine Party stattgefunden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Burgau unter Telefon 08222/96900 zu melden. (AZ)