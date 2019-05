vor 45 Min.

Konzert im Kaisersaal: Überwältigt von so viel Liebe

„Lovesongs“ hatte die Camerata Vocale für den Musikalischen Frühling angekündigt. Zum ersten Mal reichten die Sitzplätze im Kaisersaal nicht aus.

Von Sandra Kraus

Mit diesem Ansturm hatte Camerata Vocale nicht gerechnet. Der Kaisersaal in Wettenhausen reichte nicht aus, um alle Chormusikbegeisterten des „All You need is Lovesongs“-Konzerts einzulassen. Als es allenfalls noch Stehplätze gab, waren die Eintrittskarten schon längst ausgegangen. Ein Novum in der über 30-Jährigen Geschichte des Chors, der singend mit einem „Frühlings-Qudolibet“ aus zwei parallel gesungenen deutschen Volksliedern in den Kaisersaal einzog.

Camerata Vocale zeigt ihre Erstklassigkeit

Auf der Bühne startete Camerata Vocale mit Dirigent Jürgen Rettenmaier überaus ernst und hoch konzentriert in den musikalischen Reigen der Liebeslieder. Eleganter A-Capella-Swing umfing Rutters „It was a lover and his lass“. Seine Erstklassigkeit bewies der Chor mit Claudio Monteverdis „Hor che´l ciel“. Der Italiener packte vor fast 400 Jahren das ganze Spannungsfeld zwischen Liebe und Krieg, Süße und Schmerz in seine Madrigale, Rettenmaier und seine akkurat agierenden Sängerinnen und Sänger brachten sie im Kaisersaal, der ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert stammt, zum Klingen.

Liebe, Lyrik und die Bibel in Wettenhausen

Das Konzert der Liebeslieder aus verschiedenen Ländern und Musikepochen passte perfekt in den Musikalischen Frühling des Landkreises und ganz besonders zum Muttertag. Eduard Mörikes „Die Tochter der Heide“ wurde gleich zweimal vorgetragen, einmal als Gedicht und anschließend gesungen in der Fassung von Hugo Distler. Vom Programmteil Liebe und Lyrik ging es weiter zu Liebe und Bibel, wo Schülerinnen der 7. bis 10. Klasse des St.-Thomas-Gymnasiums ihre Premiere vor einem großen Konzertpublikum feierten.

Zu Gast bei der Camerata Vocale waren außerdem die Acabellas, die gerade ihr Abiturprüfungen ablegen und über das P-Seminar in der Oberstufe der Wettenhausener Thomaner zusammengefunden hatten. Die Nachwuchsstimmen belebten das Konzert, scheuten nicht davor zurück, im altehrwürdigen Kaisersaal mit den Black Eyed Peas für mehr Frieden und Gerechtigkeit zu rappen. Auch die wechselnd besetzen, größeren und kleineren Vokalgruppen trugen mit zum viel gelobten, herausragenden Konzerterlebnis bei. Basis des Konzerts waren Workshops mit Kevin Fox, Mitglied der weltweit tourenden A-Cappella-Band The Swingles.

Die Rosen reichten nicht für alle Mütter

Nachdem die Gymnasiasten mit Kevin Fox im August vergangenen Jahres in der estländischen Hauptstadt Tallinn im Rahmen des Festivals Europa Cantat zusammengearbeitete hatten, holte die Camerata Vocale den Künstler im Februar für einen Workshop nach Wettenhausen. Eine geniale Idee, denn so kamen die Konzertgäste in den Genuss vom U2-Song „Pride – In the name of love“, bei dem der Gesamtchor das Publikum in seinen Bann zog. Bei so viel gesanglicher Qualität verziehen es die vielen Mütter und Großmütter im Publikum den Chorsängern, dass die vorbereiteten Rosen nicht für alle reichten.

Großer Applaus holte die Camerata Vocale und ihre Gäste aus dem Thomas-Gymnasium zu drei Zugaben wieder zurück auf die Bühne. Und nachdem gemeinsames Singen am meisten Spaß macht, lud Dirigent Rettenmaier das Publikum dazu ein, bei „Mein kleiner grüner Kaktus“ der Comedian Harmonists fröhlich mitzusingen.

