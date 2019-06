vor 55 Min.

Kostspielige Beurteilung

Leipheimer Räte fordern Alternativen

Etwa 20000 Euro fallen in Leipheim für eine Gefährdungsbeurteilung der Kläranlage an. Das sei zu viel Geld, fanden etliche Stadträte in der Sitzung am Mittwochabend und kritisierten die hohen Auflagen, mit den Kommunen immer mehr zu kämpfen haben.

Hintergrund ist, dass das Wasserwirtschaftsamt für die Kläranlage in Leipheim eine Gefährdungsbeurteilung fordert. Hier geht es in erster Linie um die Gefährdung und die Belastung der Beschäftigten. So ist es im Arbeitsschutzgesetz geregelt. Der TÜV Süd, der auch die technische Inbetriebnahme der Hochlastfaulung übernimmt, hat dafür ein Angebot in Höhe von etwas mehr als 20000 Euro abgegeben. Günter Baumgärtner (CSU) bezeichnete diese Summe als „unglaublich“, als viel zu hoch. So sah es auch Horst Ihle (UWG). „Unsere Staatsregierung legt uns immer mehr auf. So kann es nicht mehr weiter gehen.“

Nikolaus Dischl (CSU) wollte klären lassen, ob für die Kläranlage in Leipheim und deren Mitarbeiter nicht eine einfache Beurteilung ausreichen würde. Schließlich wären dort keine zehn Mitarbeiter tätig. Auch Willi Riedel (SPD) befürwortete den Vorschlag. „Wir müssen nachforschen, ob wir überhaupt verpflichtet sind, dieses ausführliche Gutachten anzufordern oder ob nicht das vereinfachte Verfahren ausreicht.“ Und fügte hinzu: „Es wird immer schlimmer. Wir brauchen uns nicht ständig knebeln lassen.“ Dritter Bürgermeister Hansjörg Reiff (CSU) wies darauf hin, dass die Prüfung regelmäßig erfolgen müsse. Er schlug deshalb vor, sich bei der Berufsgenossenschaft zu erkundigen – eventuell könnte das Personal oder ein Mitarbeiter entsprechend geschult werden und die Aufgabe selbst übernehmen.

Grünen-Rätin Brigitte Mendle brachte den Vorschlag ins Spiel, sich mit anderen Kommunen zusammen zu schließen, die dazu ja auch verpflichtet seien. So könnten Synergien geschaffen werden.

Florian Mayer (SPD) verwies auf den „Rattenschwanz“, der mit dem geforderten Gutachten zusammen hänge. „Es gibt Folgeprüfungen. Es bleibt ja nicht bei diesen 20000 Euro.“ Letztendlich wurde entschieden, erst die Fragen zu klären, ob für die Kläranlage eine vereinfachte Beurteilung ausreicht und das Personal entsprechend geschult werden kann. Der Tagesordnungspunkt wurde verschoben und wird in einer der nächsten Sitzungen behandelt. (eff)

