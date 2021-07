200 Impfdosen von Astrazeneca am Sonntag im Impfzentrum Krumbach

Kurzfristig können Termine für eine Astrazeneca-Impfung in Krumbach vergeben werden. Inzwischen hat es im Landkreis Günzburg fast 100.000 Impfungen gegeben.

Das Impfzentrum Krumbach kann am Sonntag, 4. Juli, kurzfristig zusätzliche Impftermine anbieten. Impfwillige können sich an diesem Donnerstag ab 16 Uhr dafür anmelden unter der Internetadresse https://guenzburg.konsentas.de/modules/ota_public/form/46/. Insgesamt stehen 200 Impfdosen von Astrazeneca zur Verfügung. Der Sonderimpftag findet von 12.15 bis 19.15 Uhr statt.

Wer für diesen Tag keinen Termin erhält, kann sich wie gewohnt beim Impfzentrum anmelden. Aufgrund der aktuellen Impfstofflieferungen können wieder vermehrt Erstimpfungen angeboten werden. Durch den Wegfall der Priorisierungen in den Impfzentren können nun alle Bürger zeitnah einen Impftermin erhalten. Allein in dieser Woche werden in den Impfzentren im Landkreis Günzburg für die Erst- und Zweitimpfungen etwa 4500 Impfdosen von Biontech, Moderna und Astrazeneca verimpft, teilt das Landratsamt mit.

Fast 100.000 Impfungen im Landkreis Günzburg

Bürgerinnen und Bürger, die bereits bei ihrem Haus- oder Betriebsarzt geimpft worden sind, aber noch im Impfportal der Impfzentren registriert sind, werden gebeten, ihren Account zu löschen oder sich unter der Telefonnummer 08221-9370190 oder per Mail (callcenter@impfzentrum-guenzburg-krumbach.de) an das Call-Center zu wenden, damit dies die Mitarbeiter vor Ort erledigen können. Nur so kann gewährleistet werden, dass ohne große Verzögerungen Termine an weitere Impfwillige vergeben werden können.

Insgesamt gab es im Landkreis Günzburg bislang 97.373 Impfungen, davon 54.750 Erst- und 41.138 Zweitimpfungen. Damit liegt die Quote der Erstimpfungen bei 43,54 Prozent, die der Zweitimpfungen bei 32,71 Prozent. (AZ)

