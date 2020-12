16:55 Uhr

Ladendiebstahl in Ichenhausen: Lebenslanges Hausverbot für 90-Jährigen

Was sich der Senior zu Schulden kommen lässt. Und warum darauf so heftig reagiert wird.

Seinen offenbar bevorzugten Lebensmittelmarkt wird ein hochbetagter Mann künftig nicht mehr aufsuchen dürfen. Am Freitag kurz nach 13 Uhr wurde der 90-Jährige von Mitarbeitern eines Ichenhauser Verbrauchermarktes dabei beobachtet, wie er verschiedene Süßwaren in seiner Jacke verstaute. An der Kasse bezahlte er dann allerdings nur einen kleinen Christstollen. Nach dem Kassenbereich wurde der Senior dann von den Mitarbeitern angesprochen und die Polizei hinzugezogen. Da der 90-Jährige, wie es im Polizeibericht heißt, „leider kein unbeschriebenes Blatt ist“, wurde ihm von der Marktleiterin ein lebenslanges Hausverbot ausgesprochen. Zusätzlich erwartet ihn nun eine Strafanzeige.

Auch am anderen Ende der Altersskala nahm die Polizei einen Ladendiebstahl auf. Ein aufmerksamer Kunde eines Supermarktes in der Günztalstraße in Ichenhausen beobachtete am Freitagabend kurz vor 20 Uhr, wie ein Jugendlicher mehrere Süßigkeiten und eine Getränkedose in seiner Jacke verstaute und sich hierbei immer äußerst auffällig umsah. Über seine Beobachtung informierte der Zeuge den Marktleiter. Als der Jugendliche dann ohne zu bezahlen den Kassenbereich passiert hatte, wurde er vom Marktleiter angesprochen und die Polizei hinzugezogen.

Von Mitarbeitern erwischt

Den 15-Jährigen erwartet nun ebenso eine Strafanzeige wie eine 63 Jahre alte Frau, die am Freitag kurz nach 8 Uhr in einem Leipheimer Verbrauchermarkt von dortigen Mitarbeitern beim Ladendiebstahl erwischt worden ist. Die Frau bezahlte zwar andere Waren an der Kasse, einen Kajalstift „vergaß“ sie allerdings in ihrer Jackentasche. (zg)

