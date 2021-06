Landensberg

vor 48 Min.

Feuerwehrhaus steht im Haushalt Landensberg im Mittelpunkt

Plus In Landensberg tut sich einiges. Nun wurde der Haushalt 2021 beschlossen, in dem neben dem Feuerwehrhaus ein zweites Projekt im Mittelpunkt steht.

Von Peter Wieser

Zwei Projekte prägen den Haushalt 2021 der Gemeinde Landensberg. Das ist zum einen der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Glöttweng: In den Jahren 2019 und 2020 waren inklusive Planungskosten zunächst insgesamt 732.000 Euro veranschlagt, von denen inzwischen rund 681.000 Euro in Anspruch genommen wurden. Der Haushalt 2021, der in der Sitzung des Landensberger Gemeinderats beschlossen wurde, sieht noch einmal weitere 380.000 Euro vor. Die Gemeinde kann dabei mit einem Zuschuss von 55.000 Euro rechnen.

