Landgericht: Fernseher und Playstation finanzieren Drogensucht

Plus Noch gibt es kein Urteil im Prozess wegen Drogenhandels, dafür werden Hintergründe zu den Geschäften bekannt. Gericht ist unzufrieden mit Angaben der Angeklagten.

Von Kurt Kraus

Auch nach dem dritten Verhandlungstag im Prozess wegen Drogenhandels gegen einen Mann und eine Frau aus dem Raum Günzburg gibt es kein Urteil. Die erste Strafkammer des Landgerichts Memmingen unter Vorsitz von Richter Christian Liebhart sucht weiterhin nach der Wahrheit.

Der 42-jährige Gebäudereiniger hat mit Hilfe seines Anwalts Alfred Nübling bisher versucht, die Schuld weitgehend auf sich zu nehmen. Er schilderte noch einmal, warum man nach Frankfurt gefahren sei, um sich dort Heroin zu besorgen. „Im Raum Günzburg wollte uns niemand mehr etwas geben“, sagte er dem Gericht. Er habe seinen Fernseher, seine Playstation und schließlich auch seine Krankenversicherungskarte verkauft, um an Geld für den Erwerb von Rauschgift zu kommen.

Prozess in Memmingen: Angeklagte kommen recht günstig an Heroin

Über eine Anlaufadresse sei man dann recht schnell an eine Person gekommen, die ihm und seiner Freundin etwas mehr als 60 Gramm Heroin zu einem recht günstigen Preis verkauft hätte. Dass es sich dabei um Material mit einem hohen Wirkstoffgehalt gehandelt hat, bestätigte vor Gericht Andreas Alt, Forensischer Toxikologie am Rechtsmedizinischen Institut Ulm. Bei der Festlegung des Grenzwertes von 1,5 Gramm für eine „nicht geringe Menge“ Heroin-Hydrochlorid (HHC) sei der Bundesgerichtshof 1983 davon ausgegangen, dass Heroin einen Wirkstoffgehalt von fünf bis maximal 15 Prozent habe, berichtete Alt. Das bei den Angeklagten sichergestellte Rauschgift habe im Durchschnitt 19 bis 21 Prozent HHC aufgewiesen, in der Spitze bis zu 35 Prozent.

Rechtsanwalt Martin Henrich verteidigt die 46-jährige Frührentnerin. Mit seiner bisherigen Verteidigungsstrategie tut er sich bisher sichtlich schwer. Sie ist darauf ausgerichtet, dass seine Mandantin keine Angaben zur Sache macht. Richter Liebhart und Oberstaatsanwalt Markus Schroth deuteten an, noch einmal detailliert in die Beweisaufnahme einsteigen zu wollen, für den Fall, dass dies so bleibt. Also bittet Henrich um ein erneutes Rechtsgespräch. Nachdem der Vorsitzende den Inhalt des Erörterungsgesprächs, dessen Rechtsgrundlage im Paragrafen 257c der Strafprozessordnung zu finden ist, erläuterte und damit quasi die Öffentlichkeit hergestellt hat, gibt Henrich im Namen der 46-Jährigen eine Erklärung ab, die das Gericht allerdings ganz offensichtlich nicht zufrieden stellt.

Angeklagte wiegt Rauschgift und verpackt Drogen

Eingeräumt wurde nun, dass die Frau im Hinblick auf die Weitergabe des Heroins an diverse Abnehmer das Rauschgift durchaus hin und wieder abgewogen und auch verpackt habe. In einem Fall habe sie die Drogen auch übergeben. Außerdem habe sie immer wieder mal mit Kunden telefoniert und mit ihnen über Mengen und Preise verhandelt, „weil ich viel resoluter war als mein Freund, wenn die etwas umsonst haben wollten“.

Mehrfach wurde die Verhandlung unterbrochen, um Henrich Gelegenheit zur Rücksprache mit seinem Mandantin zu geben. Letztlich aber kann oder will die Angeklagte nicht viel mehr zur Wahrheitsfindung beitragen und so wurde die Verhandlung einmal mehr unterbrochen und vertagt.

