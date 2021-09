ASM-Präsident Pschierer erklärt sein miserables Wahlergebnis

Plus Der Streit innerhalb des ASM-Präsidiums belastet die Verbandsarbeit. Dabei gibt es noch ganz andere Herausforderungen.

Die eilends anberaumte Sitzung des Präsidiums des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) am Samstag findet nun doch nicht statt. Sie ist über die Krumbacher ASM-Geschäftsstelle wieder abgesagt worden. Zu dieser Sitzung waren die Vizepräsidenten eingeladen worden – mit einer Ausnahme: Rainer Schaller ( Wertingen) sollte nach dem Willen des wiedergewählten Präsidenten Franz Josef Pschierer gar nicht mit dabei sein. Offenbar, weil das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Akteuren beschädigt ist. Aber jetzt hat wegen der Stornierung des Termins jeder Zeit zum Nachdenken und eine weitere Eskalation ist fürs Erste gebannt.