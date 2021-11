Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Ausbau geplant für mehr Platz im Kemnater Kindergarten St. Georg

Der Kindergarten St. Georg in Kemnat: Mit den Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss soll er künftig mehr Platz bieten.

Plus Künftig sollen auch die Räume im Obergeschoss des ehemaligen Pfarrhofs vom Kemnater Kindergarten St- Georg genutzt werden.

Von Peter Wieser

Der im Erdgeschoss des ehemaligen Pfarrhofs untergebrachte Kindergarten St. Georg im Burtenbacher Ortsteil Kemnat verfügt für die bis zu 24 Kinder im Alter zwischen zwei Jahren und bis zum Schuleintritt über nicht allzu große Räumlichkeiten. Seit dem vergangenen Jahr steht die Wohnung im ersten Obergeschoss des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes leer. Mit einer Nutzungsänderung für den bestehenden Kindergarten soll künftig für diesen mehr Platz geschaffen werden. Angedacht ist eine Nutzung der dortigen Räume für ein Büro, eine Bücherei, für einen Personalraum und einen Besprechungsraum sowie für einen Lagerraum. Das mache Sinn und sei auch richtig, betonte Bürgermeister Roland Kempfle in der jüngsten Sitzung des Burtenbacher Marktgemeinderats. Für die Gemeinde habe dies zunächst keine Auswirkungen, später möglicherweise in Bezug auf eine Bezuschussung von Inventar oder ähnlichem, so Kempfle. Der Nutzungsänderung erteilte der Marktgemeinderat einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.

