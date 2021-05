Landkreis Günzburg

Brand in Offingen: Dachgeschosswohnung und Kleinbus betroffen

In Offingen ist am Freitagabend ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen.

In Offingen hat es am frühen Freitagabend in einer Dachgeschosswohnung im Starenweg gebrannt. Als die Feuerwehr Offingen am Brandort eintraf, schlugen bereits Flammen aus einem zerborstenen Dachfenster, der Dachstuhl brannte auf der kompletten Fläche. Außerdem stand ein Kleinbus in der Nähe in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand im Kleintransporter mit einem Feuerlöscher, für die Löscharbeiten an der Dachwohnung war auch die Feuerwehr Burgau mit einer Drehleiter im Einsatz. Nach ersten Informationen wurden zwei Personen, bei denen es nicht um das Bewohner-Pärchen handeln soll, durch eingeatmete Rauchgase verletzt. Neben der Wohnung brannte auch dieser Kleintransporter. Foto: Mario Obeser Im Einsatz waren die Feuerwehren Offingen, Gundremmingen, und Burgau mit rund 70 Kräften. Der Rettungsdienst rückte mit drei Rettungswagen der Johanniter Unfallhilfe, des Hintergrunddienstes des BRK Günzburg und des BRK Jettingen, einem Notarztfahrzeug des BRK Günzburg und ein Einsatzleiter, ebenfalls vom BRK Günzburg, an. Es war eine Streife der Polizeiinspektion Burgau vor Ort. Zu den weiteren Ermittlungen der Brandursache wurde der Kriminaldauerdienst aus Memmingen angefordert. Dieser soll nun auch feststellen, inwieweit Wohnungs- und Fahrzeugbrand in Verbindung zueinander stehen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. (obes) Das könnte Sie auch interessieren: Nach Feuer an Ichenhauser Grundschule: Was ist mit den Tätern?

