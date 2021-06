Landkreis Günzburg

Deisenhofer lässt sich von Ministerium Günzburger Inzidenz erklären

Plus Hohe Inzidenzen im Landkreis Günzburg. Daran mag jetzt gerade keiner mehr denken. Aber noch vor wenigen Wochen gehörte der Landkreis zu den Spitzenreitern einer Tabelle, die keiner anführen will.

Von Till Hofmann

Den Grünen-Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer hat es keine Ruhe gelassen, warum noch vor wenigen Wochen der Landkreis Günzburg bundesweit mit an der Spitze bei den hohen Inzidenzzahlen stand. In einer Anfrage zum Plenum diese Woche wollte er wissen, welche Ursachen die Staatsregierung für die auffälligen Inzidenzwerte im Landkreis Günzburg sieht, wie viele Menschen im Landkreis Günzburg – verglichen mit allen anderen schwäbischen Landkreisen und kreisfreien Städten – teilweise und vollständigen Impfschutz erlangt haben und wie viele Impfstoffdosen in den kommenden acht Wochen – jeweils pro Woche und Art des Impfstoffes – an die Impfzentren, Haus- und Betriebsärzte im Landkreis Günzburg geliefert werden.

