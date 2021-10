Die Bürgerbeteiligung für die Landesgartenschau in Günzburg startet

Mit dem Fahrrad sollen am Freitag mögliche Schauplätze besichtigt werden. Die Landschaftsarchitektin ist auch dabei. Wie man selbst mitfahren kann.

Die Stadt Günzburg bewirbt sich um die Ausrichtung einer Landesgartenschau in den Jahren 2030 bis 2032. Gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekturbüro Lohrer und Hochrein aus München erarbeitet die Stadtverwaltung die Bewerbung. „Wir versprechen uns von einer Landesgartenschau einen starken Schub für die Stadtentwicklung“, so Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Es sollen neue Grünflächen geschaffen und Donau, Günz und Nau für die Naherholung erschlossen werden.

Die Stadt für den Klimawandel zu rüsten und ökologische Vielfalt zu ermöglichen, seien ebenfalls zentrale Anliegen. „Es sind viele Belange zu berücksichtigen“, erläutert Stadtbaumeister Georg Dietze, wir arbeiten mit Hochdruck an der Rahmenkonzeption und sind im Austausch mit zahlreichen Akteuren.“

Landesgartenschau: Drei Beteiligungstermine plant die Stadt Günzburg

Frühzeitig möchte die Stadtverwaltung auch in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern treten. Ideen und Vorschläge aus der Bürgerschaft sollen mit in das Konzept einfließen. Vorgesehen sind drei Beteiligungstermine. Am Freitag, 22. Oktober, findet auf Einladung der Stadtverwaltung und der Landschaftsarchitektin Ursula Hochrein um 15 Uhr eine Besichtigung der möglichen Standorte mit dem Fahrrad statt. Der Treffpunkt ist auf dem Waldbadparkplatz. Die Informationsveranstaltung dauert rund zwei Stunden. Um Anmeldung wird gebeten (E-Mail: stadtbauamt@rathaus.guenzburg.de oder telefonisch unter der Nummer 08221/903166).

Die Donaubrücke inmitten von Grün. Foto: Philipp Röger, Stadt Günzburg

"Die Landesgartenschau ist ein Zukunftsprojekt. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn wir auch junge Menschen für die Bürgerbeteiligung gewinnen könnten", so Gerhard Jauernig. Weiterhin sind eine Online-Werkstatt und eine digitale Beteiligungsplattform auf der städtischen Homepage vorgesehen. Informationen und Termine hierzu wird die Stadt Günzburg noch bekannt geben. (AZ)

