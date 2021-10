Die Landensberger Dorfschänke Kreuz schließt für immer

Plus Peter Wagner junior sperrt seine Wirtschaft in Landensberg endgültig zu. Wie der Stammtisch der Dorfschänke die Nachricht aufnimmt und wie es weitergeht.

"Außergewöhnliches ist unser Markenzeichen!", steht direkt unter der auf einem weißen DIN-A-4-Papier kopierten Tageskarte des Gasthauses "Dorfschänke Kreuz". Und dann werden die noch nicht einmal zwei Handvoll Gerichte aufgelistet: Von einem Altbayerischen Krustenbraten an Augustiner Biersauce, Blaukraut und Kartoffelknödel ist da zu lesen, von zarten gegrillten Lendchen an fränkischer Weinsauce, Spatzen und Salatteller.