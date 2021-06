Landkreis Günzburg

11:41 Uhr

Die städtischen Anlagen in Günzburg haben eine blutige Vergangenheit

Der im Jahr 1814 entstandene Bürgerpark ist einer der ersten nach dem Vorbild englischer Landschaftsgärten. Die Märchenwiese in den städtischen Anlagen wird mit Rindern beweidet – ein Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt.

Plus In der Grünanlage in Günzburg steht ein Stein, der für mehr als 200 Jahre für die Bevölkerung wichtig war. Der Park steht unter Denkmalschutz.

Von Michael Lindner

Die städtischen Anlagen in Günzburg sind ein Ort der Erholung. Eine Oase der Ruhe und der Besinnung. Während sich Spaziergänger gerne in der „grünen Lunge“ die Beine vertreten und die Bewegung genießen, toben Kinder auf dem Spielplatz herum. Doch der Park, der seit mehr als zehn Jahren unter Denkmalschutz steht, hat auch eine blutige Vergangenheit.

Themen folgen