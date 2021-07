Eine Hommage an die Heimat: Was fürs Landkreis-Kulturfestival geplant ist

Plus Ab dem 29. Juli gibt es für vier Tage ein Kulturprogramm im Klostergarten Wettenhausen. Die Organisatoren von "Come ToGZer" freuen sich auf Musik - und auf eine Wurst.

Von verrückten Ideen, abends um elf, ist die Rede. Vom Woodstock-Syndrom, von Wetten, dass ...? und von einer Wurst, immer wieder geht es um die Wurst. Ganz klar: Beim Kulturfestival des Landkreises, beim "Come ToGZer" in Wettenhausen, das ab dem 29. Juli zum zweiten Mal im Klostergarten steigen wird, soll es nicht ausschließlich um Musik gehen. Auch um Spaß, um ein Stück Normalität, darum, die Bande der Bürger im Landkreis zu stärken und ums Lebensmittelhandwerk.