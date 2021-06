Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Erste große Stadtführung durch Günzburg seit langem begeistert Besucher

Stadtführer Stefan Baisch vor dem einzigen sichtbar "echten" Fachwerkhaus in der Günzburger Altstadt (Münzgasse).

Plus In der ersten größeren Stadtführung nach der dritten Corona-Welle führt Geschichtslehrer Stefan Baisch Interessierte durch die Altstadt - und beraubt sie einer Illusion.

Von Walter Kaiser

Der Spaziergang rund um den Marktplatz dauert eineinhalb Stunden. Am Ende zieht Verena Kotte ihr persönliches Fazit: „Ich hätte mir Günzburg nicht so schön vorgestellt." Die Frau kommt aus Leipzig, seit Anfang der Woche ist sie zu Gast bei Verwandten. Die Günzburger Altstadt hat Verena Kotte zum ersten Mal gesehen – bei einem Rundgang mit Stadtführer Stefan Baisch am Donnerstagabend. Treue Besucher solcher Führungen sind dagegen Albert Hefele und seine Frau Maria aus Mönstetten sowie Ursula Imminger aus Leinheim. „Es gibt immer wieder Neues zu sehen und zu hören“, erklären sie. Nicht zuletzt kleine Details, die Einheimische wie Fremde meist übersehen. Bei seinem Rundgang hat Baisch den Teilnehmern auch eine Illusion geraubt.