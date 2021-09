Landkreis Günzburg

Fit für die Feuerwehren im Landkreis Günzburg

Eine 90 Meter lange C-Leitung in 55 Sekunden zusammenkuppeln: In Burtenbach ging es dabei allerdings ziemlich bergauf.

Plus Beim Kreisjugendfeuerwehrtag in Burtenbach und Waldstetten zeigen 219 Jugendliche, was sie gelernt haben – nach einem Jahr Pause.

Von Peter Wieser

Der Schulungsraum ist zum Prüfungsraum geworden und das Floriansstüble ist zum Wettkampfbüro umfunktioniert. Vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Burtenbach herrscht an diesem Vormittag reger Betrieb. Die Gäste kommen aus dem ganzen Landkreis – 119 Jugendliche, die beim Kreisjugendfeuerwehrtag die bayerische Jugendleistungsprüfung und eine der vier Stufen des Wissenstests ablegen. Am Nachmittag geht es in Waldstetten weiter, dort werden es noch einmal 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sein.

