Landkreis Günzburg

07:48 Uhr

Gaucks gelungener Günzburger Balanceakt mit der Toleranz

Es machte ihm sichtlich Spaß – der Aufenthalt in Günzburg. Altbundespräsident Joachim Gauck am Schluss der Jubiläumsveranstaltung, die im öffentlichen Teil halb Lesung und halb Vortrag war.

Plus Der frühere Bundespräsident kommt anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Volkshochschule nach Günzburg. Er skizziert, was eine Gesellschaft aushalten muss und was nicht.

Von Till Hofmann

Die Günzburger Volkshochschule hat sich zum 75-jährigen Bestehen selbst und den Bürgerinnen und Bürgern am Freitagabend ein Geschenk gemacht. Mit dem Altbundespräsidenten Joachim Gauck verpflichtete sie einen Festredner, der hoch ins Regal griff. Er sprach im Forum am Hofgarten vor gut 250 Zuhörerinnen und Zuhörern über Freiheit und Demokratie („Demokratie ist ein ewiges Werkstück“) – und dies so anschaulich, dass die Menschen hinter die abstrakten Begriffe blicken und entdecken konnten, wie sehr davon ihr Alltagsleben durchdrungen ist.

