Gewinnen Sie ein exklusives Konzert in der Lego-Arena

Zum zweiten Mal spielt nach 2020 die Joe Gleixner Big Band im Legoland auf. Wir verlosen insgesamt 80 Tickets für dieses exklusive Konzert am 5. September. So können Sie dabei sein.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr plant das Legoland Deutschland eine Neuauflage des exklusiven Konzerts mit der Joe Gleixner Big Band. Am kommenden Sonntag, 5. September, um 18 Uhr werden die Musikerinnen und Musiker in voller Besetzung ein mitreißendes Programm in der Lego-Arena präsentieren, wie die Veranstalter versprechen. Bei dem von Bandleiter Gleixner zusammengestellten Repertoire für den Abend kommen sowohl Liebhaber von Filmmusik als auch Anhänger von Swing, Soul und weiteren Stilrichtungen auf ihre Kosten.

Der Schlusspunkt eines musikalischen Wochenendes

Der beschwingte Auftritt setzt den Schlusspunkt unter ein besonders musikalisches Wochenende im Legoland: Vom 3. bis 5. September findet das Lego-Vidiyo-Musikfestival mit Gast-Auftritten verschiedener Bands und jeder Menge Mitmachaktionen wie interaktiven Spielen, Musik-Quiz und Karaoke-Einlagen statt (wir berichteten).

Das Konzert der Joe Gleixner Big Band ist eine exklusive Veranstaltung für die Leserinnen und Leser der Günzburger Zeitung, der Mittelschwäbischen Nachrichten ( Krumbach) und der Donau-Zeitung (Dillingen), die über ein eigenes Kartenkontingent verfügt. Außerdem sind noch Gewinnerinnen und Gewinner eines Facebook-Gewinnspiels in der Legoland-Jahreskartengruppe dabei.

Das ist zu tun

Die Günzburger Zeitung und die Mittelschwäbischen Nachrichten verlosen 40 x 2 Tickets für das Big-Band-Konzert am 5. September im Legoland. Die Tickets berechtigen zu einem Eintritt in den Park ab 17 Uhr und zum Zutritt in die Lego-Arena. Die Gäste, die das nötige Glück hatten, sollen sich rechtzeitig vor dem Konzert an einem geöffneten Schalter im Kassenbereich des Legoland Resorts melden. Wichtig ist dabei, die Identität nachzuweisen. Das heißt: Bitte Personalausweis nicht vergessen und vorzeigen.

Wer dabei sein möchte, mailt uns das bis spätestens Mittwoch, 1. September, 12 Uhr unter redaktion@guenzburger-zeitung.de bzw. redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de, Stichwort "Legoland in concert". Bei mehr als 40 Ticketwünschen (zu je zwei Karten) entscheidet das Los. Mails, die uns nach der gesetzten Frist erreichen, können wir nicht berücksichtigen.

Geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre vollständige Anschrift an, außerdem eine Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind, und Ihre Mailadresse. Diese Daten sind für den Freizeitpark bei Auftreten eines Corona-Falls wegen einer möglichen Nachverfolgung wichtig. Sie können das natürlich auch erst am 5. September direkt vor Ort erledigen, doch dann sind Schlangen mit entsprechenden Wartezeiten vermutlich nicht auszuschließen - und genau das möchten die Veranstalter eigentlich vermeiden.

Bitte vorab informieren

Wir reichen ausschließlich die Namen der ausgelosten Gewinnerinnen und Gewinner mit ihren Angaben weiter, die von Legoland nur im Zusammenhang mit dem Konzert und den coronabedingten Voraussetzungen dafür benötigt werden. Wir veröffentlichen in unseren Zeitungen, wer gewonnen hat.