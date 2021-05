Landkreis Günzburg

Günzburgs Landrat und Behindertenbeauftragter diskutieren mit Bürgern über Behinderung

Landrat Hans Reichhart (links) und Georg Schwarz als Behindertenbeauftragter im Landkreis Günzburg antworten in der digitalen Bürgersprechstunde „Spezial“ Bürgern zum Thema „Leben mit Behinderung – was können wir gemeinsam im Landkreis verbessern?“ Simultan übersetzte in Gebärdensprache die Gebärdendolmetscherin Ursula Erfurth.

Plus Es gibt viele Fragen zum Leben mit Behinderung im Kreis Günzburg. Landrat Hans Reichhart und der Behindertenbeauftragte sehen Erfolge, Baustellen und machen Hoffnung auf Verbesserungen.

Von Bernhard Weizenegger

Es war ein Feuerwerk an Fragen, das am Mittwochabend eine Stunde lang auf Landrat Hans Reichhart ( CSU) und Georg Schwarz niederging. Für den ersten Mann im Kreis Günzburg und den Behindertenbeauftragten waren es auch eine Lehrstunde und Themenpool zu den drängenden Problemen von Menschen mit Behinderung. Zum wiederholten Mal wählte Hans Reichhart das digitale Format „ Facebook live“, um einer möglichst großen Zahl von Bürgern die Möglichkeit zu bieten, öffentlich und ungefiltert Fragen an den Landrat zu stellen. Anlässlich des Spezialthemas „Leben mit Behinderung – was können wir gemeinsam im Landkreis verbessern?“ übersetzte die Gebärdendolmetscherin Ursula Erfurth jedes gesprochene Wort simultan in Gebärdensprache – eine wahre Meisterleistung angesichts der Fülle an Fragen und der bekannt hohen Sprechfrequenz Reichharts.

