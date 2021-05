Landkreis Günzburg

vor 55 Min.

Horst Ihle will nicht mehr im Leipheimer Stadtrat sein

Sein Ärger über die Leitung der Sitzungen von Bürgermeister Christian Konrad (CSU) ist so groß, dass der Leipheimer UWG-Stadtrat Horst Ihle angekündigt hat, sein Amt niederzulegen.

Plus Der 59-Jährige gibt, auch für seine UWG-Fraktion überraschend, am Schluss der jüngsten Ratssitzung bekannt, dass er sein Amt niederlegen wird. Was ihn dazu bewogen hat.

Von Julia Greif

Normalerweise verbirgt der Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ oder „Verschiedenes“ am Schluss der Tagesordnung einer Ratssitzung nichts sonderlich Aufregendes. Doch am vergangenen Mittwochabend war im Sitzungssaal des Leipheimer Rathauses alles anders.

Themen folgen