Landkreis Günzburg

18:30 Uhr

Ichenhausen öffnet die Tore für eine Wasser-Ausstellung

Plus Im Schulmuseum in Ichenhausen gewinnen mehr als zehn Künstler dem Element Wasser ganz unterschiedliche Perspektiven ab. Was dort alles zu sehen ist.

Von Gertrud Adlassnig

Endlich wieder Kunst! Ohne Anmeldung, ohne Timeslot, einfach hingehen und genießen. Das können die Besucher ab sofort im Schulmuseum Ichenhausen. Dort präsentiert das Kulturteam um Helga Kern-Bechter eine spannende Ausstellung, in der sich neun Künstler zusammen mit einem wechselnden Gast mit dem Thema Wasser auseinandersetzen.

