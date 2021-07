Landkreis Günzburg

30.06.2021

In mehreren Gemeinden im Landkreis Günzburg ist der Strom ausgefallen

Im Kreis Günzburg ist am Dienstag in mehreren Gemeinden der Strom ausgefallen.

Plus Die meisten Haushalte im Kreis Günzburg waren bis zum EM-Spiel am Dienstagabend wieder mit Strom versorgt. Am Abend und am Mittwoch gab es die nächsten Ausfälle.

Von Christian Kirstges

Wegen des Unwetters ist am Dienstagnachmittag und -abend im Landkreis Günzburg und der Nachbarschaft in mehreren Orten der Strom ausgefallen. Wie die Lechwerke (LEW) auf Anfrage unserer Redaktion erklären, ist zunächst kurz vor 16 Uhr im Günzburger Stadtteil Wasserburg ein Baum in die 20-kV-Mittelspannungsfreileitung gefallen. Daraufhin kam es zu einem Kurzschluss und einem Stromausfall in Bubesheim, Wasserburg und Teilen von Großkötz. Doch die Probleme gingen noch weiter.

