06:00 Uhr

Jauernig gegen Deisenhofer: Wer gewinnt den Tipp-Kick zur EM?

Plus Die Politiker Gerhard Jauernig und Max Deisenhofer probieren per Tipp-Kick aus, wie das EM-Spiel Frankreich gegen Deutschland am Dienstag laufen könnte.

Von Jan Kubica

Flimmernde Spannung liegt über dem Rasen in München. Co-Gastgeber Deutschland gegen Weltmeister Frankreich, ein Fußballspiel mit Geschichte und Geschichten zum Auftakt der Vorrunden-Gruppe F bei dieser Europameisterschaft. Wird es ein Offensiv-Spektakel? Oder dominieren, wie so häufig in ersten Spielen eines Turniers, taktische Kniffe und die Angst vor dem Verlieren? Und was kann diese deutsche Mannschaft leisten?

