Kreis Günzburg will weniger mähen für mehr Umweltschutz

Plus Gartenexpertin und Naturschutzbeauftragter des Kreises Günzburg erklären, was Tieren und Umwelt hilft. Sie wollen auch Privatpersonen gewinnen.

Man hat die Bilder vor Augen. Politikerinnen und Politiker bringen werbewirksam irgendwo Blumensamen aus, damit es Bienen und anderen Insekten auf den sogenannten Blühflächen künftig besser gehen möge. Dass es so einfach nicht ist, machten Tina Sailer, die Kreisfachberaterin für Gartenbau und Landschaftspflege, sowie Ottmar Frimmel, der Naturschutzbeauftragte des Landkreises, im Umweltausschuss des Kreistags deutlich. Um den Naturschutz deutlich voranzubringen, müssten vermehrt Privatpersonen mitziehen.