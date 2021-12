Landrat Reichhart erklärt auf Facebook Corona-Lage im Kreis Günzburg

Bei der Digitalen Bürgersprechstunde nimmt Hans Reichhart zum Impfen und zur 2G-Regel Stellung, übt aber auch Kritik. Man kann sich wieder zum Boostern anmelden.

Impfen, Inzidenz und Intensivbettenbelegung - wie sieht es bei uns im Landkreis Günzburg aus? Eine Stunde lang hat Landrat Hans Reichhart ( CSU) am Dienstag live über Facebook Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zu diesem Thema beantwortet.

Gleich zu Beginn des Livestreams und bevor die ersten Posts eingegangen waren, brachte es Reichhart auf den Punkt: "Impfen hilft." Von den 19 Intensivpatienten vergangene Woche im Landkreis Günzburg seien 16 nicht geimpft. Die drei anderen Personen seien über 80 Jahre und zeigten Vorerkrankungen. Impfen helfe allein dadurch, dass die Belastung in den Klinken heruntergefahren werde. Der Landkreis versuche mit aller Kraft, Kapazitäten zu schaffen, um Impfwilligen auch eine Impfung zu ermöglichen. Am vergangenen Wochenende, beim "Booster-Wochenende" am Legoland-Parkplatz, hatten knapp 2000 Menschen zusätzlich ihre dritte Impfung erhalten. Die beiden Zelte auf dem Legoland-Parkplatz – die übrigens dem Sturm am Dienstag standgehalten haben – blieben noch bis Weihnachten stehen. Auf dem weitläufigen Gelände außerhalb der Stadt könne man sich mit Wartebereich und acht Impfstraßen räumlich ganz anders ausbreiten als bei anderen Örtlichkeiten.

Günzburgs Landrat Reichhart hält die 2G-Regel für "stark vertretbar"

Warum gibt es diese nicht auch im südlichen Landkreis? Der Krumbacher Stadtsaal würde sich ebenfalls dazu eignen. Reichhart verwies auf den immensen Aufwand, aber auch auf die Problematik des Personals: "Wenn ihr im Bekanntenkreis medizinische Fachangestellte kennt, die beispielsweise in Elternzeit oder aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, und Zeit hätten, dann wäre es gut, wenn diese sich melden würden." Dadurch bestünde die Möglichkeit, weitere Impfstraßen zu öffnen.

"Wird es am Wochenende auch eine Aktion für Erstimpfungen geben?" sowie "Ist die Beibehaltung der 2G-Regel überhaupt vertretbar, wenn es wegen fehlender Impfstoffe keine Möglichkeit gibt, sich eine erste oder zweite Impfung geben zu lassen?" So lauteten zwei weitere Fragen. Bei der Auffrischungsimpfung könne man mehr Impfungen verabreichen, womit wiederum Termine für die Erst- und Zweitimpfung frei würden. Zur anderen Frage übte Reichhart allerdings Kritik: Für Menschen, die erst jetzt nachfragten, habe schon in den vergangenen Monaten, in denen man händeringend auf sie gewartet habe, genauso die Möglichkeit bestanden, sich impfen zu lassen. Reichhart betonte: "Die 2G-Regel ist stark vertretbar." Auch diejenigen, die bereits geimpft seien und damit schon Monate vorher für die Gesellschaft in Vorleistung gegangen seien, hätten den Anspruch, dass sie geschützt werden. Mit dem regelmäßigen Einloggen im Impfportal bestehe die Chance, möglicherweise auch an einen früheren Termin zu gelangen.

Kapazitäten auf den Intensivstationen im Kreis Günzburg hängen am Personal

Wie sieht es mit den Intensivkapazitäten aus? Reichhart wies ein weiteres Mal auf die Personalsituation hin: "Die Betten stehen und fallen mit dem Personal und nicht alle dieser Betten sind beatmungsfähig." Man müsse mit dieser Situation umgehen, werde dabei aber sämtliche Kapazitäten hochfahren und nutzen, um durch diese Welle zu kommen. In den Kliniken würden alle entsprechenden Medikamente, die auf dem Markt und medizinisch vertretbar seien, eingesetzt - darauf bezog sich eine weitere Frage. Es gebe schwere Verläufe, Menschen, die sich auf den Intensivstationen befänden, seien teilweise erst spät in Behandlung gekommen.

Angesprochen wurden auch nicht ausreichende Testmöglichkeiten. Ein Test gebe Sicherheit und verhindere das Ausweiten von Infektionsketten, so Reichhart. Es gebe nach wie vor eine große Anzahl an Testzentren, die auf der Internetseite des Landkreises verzeichnet seien. Aktuell entstünden auch immer wieder neue, unter anderem durch private Dienstleister, auf die man angewiesen sei und wo man zügig eine Genehmigung erteile. Zudem führe man regelmäßig Gespräche mit solchen, die in der Vergangenheit bereits eine Teststation betrieben hätten.

Was Landrat Hans Reichhart am Ende der Diskussion betonte: Man sehe einen großen Zusammenhalt unter den Menschen im Landkreis. Einer der Kommentare bei Facebook bezog sich auch auf ihn: "Respekt, dass Sie sich hier zur Diskussion stellen."

Neue Zusatztermine für die Booster-Impfungen am Legoland

Auch am zweiten Adventswochenende werden wieder bis zu 2000 Auffrischungsimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna auf dem Schotterparkplatz des Legolands durchgeführt. Ab diesem Mittwochnachmittag, 16 Uhr, sind die Extra-Termine freigeschaltet. Anmelden kann sich jeder, der seine Drittimpfung erhalten möchte, im Internet entweder direkt über impfzentren.bayern oder über den Link auf der Homepage des Landkreises Günzburg unter www.landkreis-guenzburg.de Wer eine Erst- oder Zweitimpfung benötigt, kann sich an seinen Hausarzt wenden oder einen Termin beim Impfzentrum vereinbaren. Eine Onlineanmeldung ist über die Internetseite www.impfzentren.bayern.de möglich. Das Callcenter des Impfzentrums ist unter der Telefonnummer 08221/9370190 zu erreichen. Es ist damit zu rechnen, dass aufgrund der Booster-Impftage wieder Kapazitäten in den Impfzentren frei werden.

Auch an den darauf folgenden beiden Wochenenden sollen zusätzliche Booster-Impftage im Landkreis angeboten werden. Die Termine dafür werden wieder wenige Tage vor den Aktionstagen freigeschaltet. Der Landkreis bietet damit voraussichtlich insgesamt 8000 zusätzliche Drittimpfungen an. Darüber hinaus werden derzeit pro Woche etwa 2500 Impfungen im Impfzentrum in Günzburg sowie durch die mobilen Impfteams durchgeführt. Hinzu kommen die zusätzlichen Impfungen über die Hausarztpraxen. Allein im Dezember sollen damit rund 20.000 Impfungen im Landkreis ermöglicht werden. (mit AZ)