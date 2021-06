Landkreis Günzburg

vor 31 Min.

Neunjährige wird vom eigenen Onkel im Kreis Günzburg sexuell missbraucht

Plus Früher fröhlich und glücklich, jetzt traurig: Ein Mädchen wird von ihrem Onkel im Kreis Günzburg mehrfach sexuell missbraucht. Jetzt wurde Täter verurteilt.

Von Peter Wieser

Die Vorgeschichte spiegelt alles andere wider, als wie man sich eine Kindheit und Jugend vorstellen würde: Angefangen zu rauchen hatte er mit sechs, mit zehn hatte er seine erste Alkoholvergiftung, mit zwölf begann er Cannabis zu rauchen und ab seinem 14. Lebensjahr nahm er Ecstasy, Koks und Amphetamine. Er habe immer angenommen, alles unter Kontrolle zu haben. Offensichtlich hatte der Angeklagte das nicht: Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in einem Fall und sexueller Missbrauch von Kindern in zwei Fällen, lautete die Anklage bei der Verhandlung am Günzburger Amtsgericht.

